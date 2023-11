Annamaria Troisi vince il Premio OVER_emergenze Teatrali 2023

Assegnato il Premio OVER_emergenze Teatrali 2023 ad Annamaria Troisi con lo spettacolo intitolato “Ridicola”

Si è appena conclusa la seconda fase del progetto OVER_Emergenze Teatrali, pensato per prendersi cura del teatro indipendente. L’iniziativa, giunta alla IV Edizione nel 2023, è stata ospitata presso il NEST – Napoli Est Teatro, promotore del progetto insieme ad Argot Produzioni di Roma e Fertili Terreni Teatro di Torino. Da quest’anno si aggiunge alla rete anche PimOff di Milano. Quattro realtà metropolitane da sempre attente all’innovazione dei linguaggi della scena, che hanno deciso di unire le forze per creare un percorso di sostegno che possa garantire visibilità a diverse compagnie emergenti e accompagnare al debutto un progetto artistico in fase di sviluppo.

La giuria, dopo un’attenta valutazione, ha scelto di sostenere il percorso produttivo e artistico dello spettacolo “Ridicola”, premiando “le capacità espressive ed emotive messe in campo da Annamaria Troisi come interprete e la sua tenacia nell’affrontare un percorso di scrittura scenica, sviluppando una nuova drammaturgia originale e contemporanea traendo ispirazione da un racconto di Dostoevskij”.

“Un’opera sulla libertà e sul riscatto, che è scritta in una prosa che allo spessore della grande letteratura russa aggiunge i versi di Erich Fried e la poesia di Alda Merini.” per dirla con le parole di Alessandro Toppi, che ha presentato i due progetti in un articolo per La Repubblica di Napoli.

Lo spettacolo “Ridicola” sarà sostenuto produttivamente da AMA Teatri e Argot Produzioni e debutterà all’interno della stagione 23/24 di Fertili Terreni Teatro, all’interno del Cubo, lo spazio teatrale di OFF TOPIC di Torino.

La giuria tutta è però concorde nel constatare come entrambe i lavori esprimano al meglio la forza e l’urgenza di una generazione artistica – tutta al femminile – che si è fatta carico di importanti e urgenti tematiche che toccano in profondità la sensibilità degli spettatori, soprattutto quelli più giovani. Speriamo dunque che questo possa essere un punto di partenza importante per lo sviluppo di due percorsi artistici di grandissimo valore per la scena contemporanea. Ringraziamo infine il pubblico che in questi due giorni ha accolto, con grande ascolto e partecipazione, le emozioni che queste giovani e promettenti artiste hanno saputo generare.

OVER / Emergenze teatrali è un progetto di networking nazionale dedicato al sostegno e alla promozione di compagnie emergenti, promosso da Argot Produzioni in collaborazione con Nest Teatro, Fertili Terreni Teatro e PimOff per valorizzare l’esperienza di artisti che stanno cercando di affermarsi professionalmente nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti performative. In soli 4 anni OVER – emergenze teatrali ha co-prodotto, promosso e sostenuto 14 giovani formazioni artistiche U35 – un premio nazionale – 6 residenze artistiche e diversi focus nazionali che hanno coinvolto operatori e stakeholder del settore. Il progetto è realizzato con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, in collaborazione con Dominio Pubblico, A.M.A. Factory, Tedacà, Cubo Teatro, Argot Studio e Overview.

Giuria – OVER/Emergenze Teatrali – Napoli 2023

Carla Borrelli – Nest Napoli est Teatro; Simone Schinocchia – Tedacà/FTT – Fertili Terreni Teatro; Beppe Rosso – A.M.A. Factory/FTT – Fertili Terreni Teatro; Tiziano Panici – Argot Produzioni/Dominio Pubblico; Paolo Coletta – regista, compositore; Young Board FTT; NIU Teatro;