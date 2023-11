Anna Pettinelli intervista Dua Lipa e i media americani la attaccano

I media americani contro Anna Pettinelli per l’intervista a Dua Lipa e la frase su Houdini. La prof di Amici risponde: “Ignoranti”

“Si chiama lost in translation”, ma i media americani non perdonano Anna Pettinelli. La prof di Amici è stata attaccata e derisa dai maggiori siti americani per l’intervista a Dua Lipa fatta lo scorso venerdì su Rds. Un incontro in collegamento che è diventato un vero e proprio caso.

La popstar è intervenuta per promuovere il suo nuovo singolo, “Houdini”. Il brano, che segna il ritorno a tre anni dal disco “Future Nostalgia”, è già un successo. In tre giorni ha raggiunto quota 25 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“Houdini- ha spiegato Dua Lipa alla Pettinelli- è un mago della fuga, adoro l’aver utilizzato questo come una metafora della consapevolezza del proprio valore, del sapere quando stare in una situazione e quando te la meriti, ma anche di sapere quando una cosa non sembra giusta, sembra non andare, e hai bisogno di andartene, quando ‘fare come Houdini’. In questo senso, lo uso anche come come verbo”. Quella che è già una hit: “È una canzone divertente ma è anche forte, motivante e ottimista. È elettronica con un’influenza psichedelica, ma è inoltre accompagnata da strumenti live”.

LA DOMANDA INCRIMINATA

“È a quel punto che è arrivata la domanda incriminata dai media Usa: “Sei affascinata da Houdini? Hai letto la storia di questo personaggio biblico?”. Il definire Houdini “personaggio biblico” ha fatto scatenare le critiche. Tutti hanno parlato di gaffe della presentatrice, sottolineata anche dalla reazione di Dua Lipa: “Be, voglio dire, Houdini è stata una persona realmente esistita. Sono sempre stata molto affascinata dalla magia, dalla fantasia e da come queste possano essere portate nella realtà”.

LA RISPOSTA DI ANNA PETTINELLI SUI SOCIAL

Come spiega l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), non si è fatta attendere la risposta di Anna Pettinelli che, sui suoi profili social, ha scritto: “Quante volte usiamo il termine ‘biblico’ in italiano quando ci riferiamo a personaggi leggendari? Succede spesso ed è quello che ho usato riferendomi a Houdini non certo perché non sapessi chi fosse. Gli americani sono talmente ignoranti da pensare che il resto del mondo sia come loro. Ringrazio dell’immotivata oceanica internazionale menzione ma in realtà le cose non sono andate proprio come scrivono loro e dovrebbero saperlo bene visto che ho mandato in anteprima le domande alla popstar e ho ricevuto e letto quintali di comunicati stampa al proposito. Tanto rumore per nulla!”.