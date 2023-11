Su Rai 4 i film “After” e “After 2”: ecco la trama

In prima e in seconda serata su Rai 4 maratona cult per i più giovani con i film “After” e “After 2”: ecco la trama di entrambi

Una storia romantica divenuta un fenomeno internazionale per il pubblico più giovane: domenica 12 novembre su Rai Movie in prima e in seconda serata “After” (21.15) e “After 2” (23.15) .

La diciannovenne Tessa Young è la classica brava ragazza: studentessa diligente, figlia di una madre single, Carol, che l’ha cresciuta fra grandi difficoltà economiche, fidanzatina devota di un ragazzo perbene che è suo amico fin dall’infanzia. Per la prima volta, Tessa si allontana da casa e dallo storico fidanzato Noah, trasferendosi alla Washington Central University.

Qui, grazie all’eccentrica compagna di stanza Steph, la ragazza rimane folgorata dall’incontro con il misterioso Hardin Scott. Dopo vari tentennamenti, la giovane accetta di partecipare ad una festa con Steph, Hardin e il gruppo di amici ma, complice l’alcol, la serata sarà un disastro. Le vicende di “After” sono raccontate dal punto di vista di lei, e dunque è il percorso di crescita e cambiamento della ragazza il fulcro della vicenda. La saga letteraria su cui è basato il film è stata scritta da una donna, Anna Todd, ed è arrivata sul grande schermo grazie a una squadra tutta al femminile.

In seconda serata, sempre su Rai Movie, “After 2”, sequel del film del 2019, è tratto dal romanzo “After – Un cuore in mille pezzi” di Anna Todd, secondo capitolo della saga. Il film continua a seguire la storia di Hardin Scott e Tessa Young, alle prese con le conseguenze della fine del loro rapporto. Mentre Hardin cade nella trappola di alcune cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo affascinante collega Trevor, il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se ogni cosa sembra tramare per tenerli separati.

“After” (USA, 2019), regia di Jenny Cage, ha nel cast: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Jennifer Beals, Dylan Arnold.

“After 2” (USA, 2020) ha invece la regia di Roger Kumble evede in scena: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair, Dylan Sprouse.