Enorme squalo balena avvistato nelle acque delle Hawaii: il video in cui aspira i pesciolini nella bocca è stato realizzato dal ricercatore Mark Royer

Un bellissimo esemplare di squalo balena è stato avvistato nella baia di Kāne’ohe, nelle Hawaii. A immortalare in un video il pesce, di quasi 10 metri di lunghezza, è stato Mark Royer, ricercatore dell’Università delle Hawaii. “Sono molti di più di ciò che si pensa, anche se è piuttosto difficile avvistarli visto che non ci sono mai riuscito finché non mi è capitato di imbattermici in acqua“, dichiara Royer nel video in cui compare il pesce più grande al mondo. Il ricercatore spiega quindi come lo squalo balena riesca a catturare i pesci salendo in superficie e aspirandoli nella sua bocca.