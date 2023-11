Malgioglio e Carlo Conti a “Da noi… a ruota libera” su Rai 1

Carlo Conti ospite di Francesca Fialdini nel pomeriggio su Rai 1 a “Da noi… a ruota libera”. Tra gli ospiti anche Malgioglio, Valle, Pasotti e Giorgino

Nuovo appuntamento con Francesca Fialdini e il suo “Da noi… a Ruota Libera”, il programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda domenica 12 novembre alle 17.20 su Rai 1.

Tra gli ospiti, Carlo Conti che, dopo la stagione di successo di “Tale e Quale Show”, leader indiscusso del prime time del venerdì, ha concluso la settimana con la puntata dedicata al Torneo dei Campioni, durante la quale è stato dato spazio all’Airc per “I Giorni della Ricerca”.

In studio anche Cristiano Malgioglio, cantautore, paroliere, tra i personaggi più amati della tv. Nella sua carriera ha scritto brani per gli artisti più importanti del panorama musicale, ha inciso numerosi album ed è stato protagonista di moltissimi show sul piccolo schermo. E ancora, Anna Valle e Giorgio Pasotti, protagonisti di “Lea – I nostri figli”, la fortunata fiction che torna da lunedì 12 novembre in prima serata su Rai 1, con la seconda stagione. Infine, Francesco Giorgino, volto storico del Tg1, presenterà il suo nuovo programma di approfondimento, “XXI Secolo”, in onda da lunedì 20 novembre nella seconda serata di Rai 1.