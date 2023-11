Leone in strada a Ladispoli, dai social ecco i meme più divertenti

I meme più divertenti sul leone Kimba per le strade di Ladispoli: l’animale del circo è stato catturato dai veterinari della Asl

È finita nella tarda serata di ieri la fuga del leone Kimba dal circo Rony Roller che per un pomeriggio intero ha terrorizzato Ladispoli, comune alle porte di Roma. Intorno alle 17 ad allertare i cittadini era stato il sindaco Alessandro Grando, con un post su facebook, intimando di non uscire di casa. Intanto il felino, dopo essersi aggirato in un canneto, passeggiava per le vie della cittadina, mentre sui social si moltiplicavano i video degli abitanti increduli.

In serata finalmente la cattura, dopo la sedazione del leone da parte dei veterinari della Asl. “Il leone è stato sedato e catturato. Ora verrà preso in consegna dal personale del circo. Ringrazio la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale e provinciale, la Asl e tutti i volontari che hanno prestato servizio in queste ore di grande apprensione. Spero che questo episodio possa smuovere qualche coscienza, e che finalmente si possa mettere la parola fine allo sfruttamento degli animali nei circhi”, il messaggio del sindaco che pone fine alla vicenda.

PIOGGIA DI MEME PER IL LEONE DI LADISPOLI: L’IRONIA SOCIAL

La fuga di Kimba ha avuto anche un risvolto divertente. Sui social si sono infatti moltiplicati i meme con protagonista il felino. C’è chi cita, modificandola, l’iconica scena del film Disney ‘Re Leone’, nella quale Mufasa mostra al piccolo erede il suo impero: “Un giorno tutta Ladispoli sarà tua”. E chi ribattezza ironicamente la casa cinematografica Metro Goldwyn Mayer con il famoso leone che ruggisce.