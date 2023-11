L’agenzia americana The Bloc acquisisce l’italiana Thenewway

The Bloc, agenzia health-native indipendente basata a New York, ha acquisito Thenewway, agenzia leader in Italia nella comunicazione nel settore salute

The Bloc, agenzia health-native indipendente basata a New York, da sempre riconosciuta per la sua creatività, ha annunciato l’acquisizione di Thenewway, agenzia leader in Italia nella comunicazione nel settore salute.

L’operazione di The Bloc, brand già presente in oltre 30 Paesi tra America, Asia, Europa, Australia e Nuova Zelanda, si inserisce in una più ampia strategia di gruppo volta a rafforzare la presenza nei mercati chiave per la comunicazione nell’area salute. Questa strategia comprende l’acquisizione di X-Ray, agenzia health con sede a Basilea, e l’avvio di una joint-venture in Germania con ServicePlan, il gruppo di agenzie indipendenti più grande in Europa.

In Italia a guidare The Bloc sarà Alessandro Seveso, già General Manager di Thenewway; nel suo ruolo Seveso riporterà direttamente a Jennifer Matthews, President & CEO The Bloc.

The Bloc ha deciso di investire strategicamente in Thenewway per la sua capacità di soddisfare le esigenze delle aziende che operano nel settore farmaceutico e della salute, con una crescita costante e significativa negli ultimi 5 anni. Nel 2022, infatti, con un fatturato di 12 milioni di euro, l’agenzia milanese si è affermata come player di riferimento nel panorama italiano.

“L’ecosistema del mondo salute sta rapidamente cambiando e un gruppo come il nostro può offrire soluzioni innovative. L’Italia con Thenewway – dichiara Jennifer Matthews – rappresenta per The Bloc un hub strategico sia nel mercato locale sia in Europa, inserendosi nel piano di espansione globale che coinvolge anche Svizzera e Germania. Siamo un gruppo agile, di stampo imprenditoriale, un player globale di riferimento per il mondo della comunicazione health e differente dalle modalità top-down prevalenti dei grandi gruppi internazionali. Con Thenewway, cui ci lega una collaborazione ventennale di successo, siamo convinti di poter proporre soluzioni eccellenti per qualità, innovazione e risultati. Questo è possibile anche grazie alla nostra distintiva proposta di valore che si basa sulla piattaforma Be-Comms caratterizzata da un approccio fondato sulla “behavioral science”, che ci consente di ottenere risultati più efficaci”.

“Condividiamo con The Bloc un DNA health-native, una visione globale delle opportunità di questo mercato ma soprattutto siamo guidati dagli stessi valori, sintetizzati in un chiaro ‘purpose’ Be great to do good – afferma Seveso. Oggi più che mai, la comunicazione ha un ruolo strategico nel mondo della salute e nella vita quotidiana di tutti noi. I continui progressi della ricerca scientifica, i nuovi prodotti immessi sul mercato, la digitalizzazione della sanità e l’introduzione di strumenti innovativi nel dialogo medico-paziente necessitano di una comunicazione professionale e autentica. In un contesto tanto complesso, ma anche molto stimolante, insieme a The Bloc potremo fare ancora meglio per innovare e generare significativi benefici per il sistema e per le persone”.