Jared Leto scala l’Empire State Building per i 30 Seconds to Mars

Jared Leto ha scalato l’Empire State Building per promuovere il tour dei 30 Seconds to Mars: il duo sarà anche in Italia a maggio 2024

Un’impresa non da poco che ha portato a termine con successo. Jared Leto ha scalato l’Empire State Bulding, simbolo di New York, per promuovere il nuovo tour dei 30 Seconds to Mars. “Si intitola Seasons World Tour, in onore del nostro ultimo album”, ha scritto dopo su Instagram il cantante pubblicando il video.

“Come molti di voi sapranno, amo fare le scalate. È una delle poche cose che ho scoperto mi allontana dalla pressione della vita e mi aiuta a trovare un po’ di libertà e serenità”, ha spiegato. “In tanti modi, questo disco (“Seasons”, uscito lo scorso settembre, ndr) parla di seguire i propri sogni e spingere se stessi a fare l’impossibile. Scalare l’Empire State Bulding per me rientra certamente in questa categoria. Così come suonare in giro per il mondo con mio fratello e condividere concerti indimenticabili ed esperienze con tutti voi”, ha raccontato.

“Siamo emozionati di tornare in viaggio e di venirvi a trovare in tanti posti stupendi in giro per il mondo. È passato troppo tempo. Ci mancate. Vi amiamo. Ci vediamo prestissimo”, ha concluso.

Il tour dei 30 Seconds to Mars passerà anche dall’Italia. I due fratelli saranno in scena il 24 maggio 2024 all’Unipol Arena di Bologna e il 25 maggio 2024 al PalaOlimpico di Torino.

I biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation dalle 10 del 16. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di venerdì 17 novembre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.