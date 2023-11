Intervento cataratta: betametasone alleato contro dolore e infiammazione

Secondo nuovi dati, dopo un intervento di cataratta la nuova formulazione di betametasone spegne dolore e infiammazione

Una nuova formulazione di gocce oculari di betametasone senza conservanti ha mostrato efficacia nel prevenire l’infiammazione e il dolore dopo l’intervento di cataratta. La formulazione consente una somministrazione ridotta due volte al giorno. I risultati di uno studio di fase 2 sono stati pubblicati su Clinical Ophthalmology.

La cataratta legata all’età è una delle principali cause di disabilità visiva in tutto il mondo, con un numero destinato ad aumentare con l’aumento dell’invecchiamento della popolazione.A livello globale, 17 milioni di persone sono cieche e 94 milioni hanno problemi alla vista a causa della cataratta; il numero di interventi chirurgici alla cataratta si prevede che raggiungerà i 50 milioni entro il 2050.

Con milioni di interventi chirurgici eseguiti ogni anno in tutto il mondo, la chirurgia della cataratta è generalmente considerata una delle procedure chirurgiche più sicure, con pochissime complicanze postoperatorie gravi. Sia l’infiammazione che il dolore oculare sono comuni interventi chirurgici post-cataratta. Questi sono accettati e attesi nel postoperatorio, ma se non trattati possono portare a disturbi della vista e a una diminuzione della soddisfazione del paziente.

Walters et al hanno dimostrato che nel primo periodo postoperatorio, dal 70% all’85% dei pazienti presenta cellule della camera anteriore, dal 50% al 65% dei pazienti presenta riacutizzazione della camera anteriore e dal 40% al 60% dei pazienti riferisce dolore oculare.

I trattamenti più comuni per questi disturbi includono sia farmaci anti- infiammatori (FANS) e corticosteroidi.Gli steroidi offrono alcuni vantaggi rispetto ai FANS: gli steroidi producono una risposta antinfiammatoria più ampia rispetto ai FANS e sono meno costosi; tuttavia, producono anche un aumento del rischio di aumento della pressione intraoculare e il loro schema di dosaggio frequente può comportare una scarsa compliance e aderenza del paziente.

L’uso dei FANS da soli, tuttavia, è stato associato a fusione corneale e disagio oculare.

Negli Stati Uniti, è pratica comune per gli oftalmologi usare una combinazione di FANS e corticosteroidi, sebbene l’American Academy of Ophthalmology dichiari l’uso dei FANS in pazienti con cataratta postoperatoria rimangono controverse e l’aumento dell’effetto positivo dell’aggiunta di FANS ai corticosteroidi topici potrebbe essere semplicemente il risultato di un dosaggio aggiuntivo.

I corticosteroidi, d’altro canto, sono un trattamento efficace e ben accettato per l’infiammazione oculare. Il meccanismo d’azione è simile tra tutti i corticosteroidi: effetti antinfiammatori ottenuti attraverso la soppressione delle molecole di adesione delle cellule endoteliali vascolari, della cicloossigenasi I o II e attraverso l’espressione delle citochine.

Attualmente negli Stati Uniti non esiste alcun corticosteroide oftalmico topico approvato specificamente per il trattamento sia dell’infiammazione postoperatoria che della prevenzione del dolore dopo l’intervento di cataratta; tutte le indicazioni approvate riguardano una “chirurgia oculare” più generalizzata.

SURF-201 è una nuova formulazione oftalmica topica del corticosteroide betametasone sodio fosfato (BSP) allo 0,2% che viene somministrata in una soluzione brevettata tamponata, isotonica, acquosa e senza conservanti, destinata al trattamento dell’infiammazione postoperatoria e alla prevenzione del dolore oculare in pazienti sottoposti a intervento di cataratta.

Il betametasone è stato utilizzato in tutto il mondo fin dall’inizio degli anni ’60, sebbene non in forma oftalmica. Studi degli anni ’90 suggeriscono che il BSP potrebbe essere un farmaco oftalmico efficace.

Il veicolo utilizzato in questa nuova formulazione comprende condroitin solfato (un glicosaminoglicano); questo veicolo è stato co-sviluppato negli anni ’90 da uno degli autori del lavoro e ha dimostrato di essere in grado di stabilizzare le membrane cellulari e ridurre l’edema corneale. In Europa, il BSP (Betamethasone sodium phosphate) è approvato come formulazione topica, con un regime di dosaggio di 4-8 volte al giorno (e ad una concentrazione inferiore, 0,1 %, rispetto a SURF-201) che ha una concentrazione più elevata (0,2%) rispetto ad altre formulazioni, una frequenza di dosaggio ridotta (BID) e ha una potenza simile al desametasone ma un profilo di sicurezza potenzialmente migliore.

Tuttavia, il desametasone è una sospensione mentre il BSP è una soluzione acquosa, quest’ultima elimina gli errori del paziente nella miscelazione delle sospensioni. BSP agisce in poche ore; le sospensioni sono progettate per funzionare su un arco di tempo più lungo (giorni o settimane).

Lo scopo di questo studio era di confrontare SURF-201 BID (due volte al giorno) con il veicolo in pazienti sottoposti a intervento chirurgico di cataratta di routine.

L’esito primario di efficacia era la differenza nella proporzione di soggetti con cellule della camera anteriore (ACC) di grado 0 nel gruppo di trattamento attivo SURF-201 rispetto al gruppo veicolo solo al giorno 15. Gli esiti secondari includevano punteggi del dolore e sicurezza complessiva

Il veicolo utilizzato contiene condroitin solfato ed è stato precedentemente dimostrato che possiede proprietà benefiche sulla stabilizzazione della membrana cellulare e sulla riduzione dell’edema corneale.

Nello studio di fase 2, 83 soggetti sono stati assegnati in modo casuale 1:1 a ricevere SURF-201 o veicolo dal giorno 1 al giorno 15 dopo l’intervento di cataratta.

Lo studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con veicolo, a gruppi paralleli in pazienti in attesa di intervento chirurgico di cataratta non complicato senza l’ausilio di un laser a femtosecondi.

I soggetti hanno instillato farmaci topici per 16 giorni a partire dal giorno prima dell’intervento di cataratta (giorno -1), 1 dose somministrata almeno 1 ora prima dell’intervento di cataratta (giorno 0) e 1 dose la sera dopo l’intervento di cataratta, quindi 2 dosi somministrate ogni giorno fino al giorno 15.

I pazienti sono stati rivalutati nei giorni 22 e 32 per garantire l’assenza di infiammazione di rimbalzo.

Le valutazioni dell’efficacia includevano esami biomicroscopici per le cellule della camera anteriore, la riacutizzazione e la compilazione di un diario di valutazione del dolore basato sulla scala analogica visiva del dolore oculare.

L’esito primario era la differenza nella proporzione di soggetti con cellule della camera anteriore (ACC) di grado 0 tra i due gruppi al giorno 15. Gli esiti secondari includevano i punteggi del dolore e la sicurezza complessiva. Una percentuale maggiore di soggetti nel gruppo SURF-201 (56,4%) aveva un punteggio delle cellule della camera anteriore pari a 0 al giorno 15 rispetto ai soggetti nel gruppo veicolo (20,9%) (p<0.001).

La percentuale di pazienti che sono rimasti senza dolore durante tutto il periodo di studio è stata costantemente più elevata nel gruppo SURF-201 rispetto al gruppo veicolo, sebbene la differenza non fosse statisticamente significativa.

Il farmaco in studio è stato ben tollerato. La maggior parte degli eventi avversi sono stati da lievi a moderati e l’incidenza degli eventi avversi emergenti dal trattamento è stata simile nei due gruppi.

Due soggetti nel gruppo SURF-201 hanno avuto un aumento della pressione intra oculare al giorno 1, rispettivamente a 18 mm Hg e 17 mm Hg, e sono stati trattati con farmaci per abbassarla.

“È risaputo che i pazienti più anziani hanno difficoltà a instillare correttamente i farmaci topici e il programma di dosaggio ridotto (due volte al giorno) della nostra formulazione potrebbe essere in grado di contribuire ad alleviare questi ostacoli a un dosaggio corretto”, hanno scritto gli autori.

Kamran Hosseini et al., 0.2% Betamethasone Sodium Phosphate: A Multicenter, Randomized, Double-Masked Study to Compare Its Ocular Safety, Tolerability, and Efficacy to Vehicle in Cataract Surgery Subjects. Clin Ophthalmol. 2023 Aug 5;17:2219-2230. doi: 10.2147/OPTH.S419857. eCollection 2023.

