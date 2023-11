Innovazione, Inail: da competence center servizi di qualità a imprese

Una proposta ampia e diversificata, a prezzi agevolati, con una gamma articolata di servizi ad alto valore tecnologico, che spaziano dalla sperimentazione alla formazione, dall’accesso ai finanziamenti pubblici e privati al networking e alla consulenza professionale qualificata su innovazione e accesso al mercato. È quanto offrono i cataloghi messi a disposizione dai competence center, centri di elevata specializzazione e partenariati tra Università, enti di ricerca e imprese, attivati a partire dal 2019 nel quadro degli interventi del Piano nazionale impresa 4.0 e rifinanziati dal ministero delle Imprese e del made in Italy fino al 2025, con l’obiettivo di trasferire al mondo produttivo le opportunità di crescita legate alla quarta rivoluzione industriale.

L’Inail partner pubblico di competence center attivi su robotica, digitalizzazione manifatturiera, cybersecurity e sviluppo tecnologico delle infrastrutture. L’Inail ha aderito convintamente a questa iniziativa innovativa ed è inserito in quattro degli otto competence center attivati, in cui promuove la diffusione di tecnologie e processi innovativi su salute e sicurezza sul lavoro nei diversi ambiti di specializzazione di ciascun centro. In particolare, l’Istituto è fra i partner pubblici di Artes 4.0, promosso dalla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa e dedicato prevalentemente alla robotica avanzata e alle tecnologie digitali abilitanti collegate; di Made, con capofila il Politecnico di Milano e specializzato in soluzioni innovative e tecnologie digitali per il settore manifatturiero; di Cyber 4.0, coordinato da Sapienza Università di Roma e attivo nell’ambito della cybersecurity nelle diverse declinazioni e-health, automotive e spazio, e, infine, di Start 4.0, che sotto il coordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche opera per lo sviluppo tecnologico delle infrastrutture, nella logistica, nell’energia e nel settore idrico.

Dal 2019 approvati 90 progetti di sviluppo industriale. Oltre all’attività di disseminazione e formazione sull’evoluzione e sulla trasformazione digitale dei processi aziendali, i competence center hanno selezionato progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale presentati da imprese in forma singola o in collaborazione tra loro, attraverso bandi specifici lanciati da ottobre 2019. Ad oggi, sono circa 90 i progetti approvati, con interventi e finanziamenti che hanno raggiunto direttamente il mondo produttivo, in particolare le micro, piccole e medie imprese.

Semplificazione operativa e qualità dei servizi offerti nei cataloghi. Questo know-how tecnologico trova ora una rinnovata e organica disponibilità nei cataloghi dei servizi offerti dai competence center, consultabili online. L’erogazione dei servizi avverrà con modalità semplificate, in modo da favorire l’accesso ai servizi da parte di imprese di qualsiasi dimensione, garantendo una diffusione capillare delle tecnologie legate all’industria 4.0. Si tratta di un’offerta di altissimo livello qualitativo, erogata grazie alla collaborazione di imprese, atenei e centri di ricerca riconosciuti a livello nazionale e internazionale nei settori di riferimento. Per le micro e piccole imprese sono previste condizioni di particolare favore. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento è possibile consultare i cataloghi dei servizi offerti da ciascuno dei competence center di cui l’Istituto è partner.