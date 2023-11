In libreria per Laterza “Terra Italiana” di Andrea Di Michele

Per la collana “Storia e società” di Laterza, nelle librerie e online “Terra italiana. Possedere il suolo per assicurare i confini 1915-1954” di Andrea Di Michele

Come rendere davvero italiani i territori di cultura tedesca, croata e slovena conquistati dopo il primo conflitto mondiale? Quali furono i piani di ‘conquista del suolo’ elaborati da ambienti nazionalisti e irredentisti prima e dal fascismo poi? La risposta fu nel tentativo di sottrarre almeno una parte delle proprietà terriere agli ‘allogeni’ delle nuove province per impiantarvi famiglie coloniche italianissime. Simili piani videro il coinvolgimento di enti operanti anche nel resto d’Italia e nelle colonie in attività di bonifica e colonizzazione. L’esito finale sarebbe stato piuttosto deludente. Limiti di bilancio e considerazioni di politica estera frenarono i propositi più ambiziosi.

In Alto Adige influì anche il giudizio tutt’altro che negativo che il fascismo aveva dei sudtirolesi, considerati conservatori, cattolicissimi e legati alla terra, quasi un esempio per i rurali delle altre regioni del Regno. La ricostruzione dei propositi fascisti di ‘conquista del suolo’ e del loro sostanziale fallimento consente di cogliere le oscillazioni e le incoerenze della politica del regime verso le minoranze linguistiche, gli elementi di continuità con il nazionalismo prebellico e con quello successivo al 1945, ma anche il modo tutt’altro che lineare attraverso cui il fascismo definì l’identità italiana.

Andrea Di Micheleè professore di Storia contemporanea alla Libera Università di Bolzano. Si occupa di storia delle regioni di confine, di fascismo e di Italia repubblicana. Tra le sue pubblicazioni: Storia dell’Italia repubblicana (1948-2008) (Milano 2008); Fu la Spagna! Lo sguardo fascista sulla guerra civile spagnola (a cura di, con D. Aronica, Como-Pavia 2017); La difficile riappacificazione. Italia, Austria e Alto Adige nel XX secolo (a cura di, con A. Gottsmann, L. Monzali e K. Ruzicic-Kessler, Roma 2022); Rethinking Fascism. The Italian and German Dictatorships (a cura di, con F. Focardi, Berlin/Boston 2022). Per Laterza è autore di Tra due divise. La Grande Guerra degli italiani d’Austria (2018, tradotto in tedesco e russo) e Terra italiana. Possedere il suolo per assicurare i confini 1915-1954.