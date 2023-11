Il film “I sequestrati di Altona” su Rai Storia: ecco la trama

Per il ciclo Binario Cinema stasera su Rai Storia il film “I sequestrati di Altona” con Sophia Loren, Maximilian Schell, Robert Wagner, ecco la trama

Sono passati quindici anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Un ex ufficiale nazista, per paura di essere catturato e imprigionato a causa dei crimini commessi durante il conflitto, si è nascosto per tutto il tempo in una soffitta. L’incontro con Johanna, moglie del fratello, gli farà cambiare idea: decide di uscire allo scoperto, ma la vita fuori dal nascondiglio si rivelerà difficile allo stesso modo.

Una storia portata sul grande schermo da Vittorio De Sica in “I sequestrati di Altona”, in onda domenica 12 novembre alle 21.10 su Rai Storia, per il ciclo “Binario Cinema”. Tra gli interpreti, Sophia Loren, Maximilian Schell, Robert Wagner, Fredric March, Françoise Prévost. Con questo film, Vittorio De Sica ha vinto il David di Donatello nel 1963 come migliore regista.