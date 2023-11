Gioielli: arriva la collezione “Vita” firmata Ivan Barbato

La collezione “Vita” firmata Ivan Barbato riflette ancora una volta la preziosa cultura del gioiello del designer orafo lombardo

Una brillante creatività, tecniche raffinatissime e all’avanguardia si fondono in queste nuove creazioni di Ivan Barbato, il designer orafo lombardo che celebra così, come sa fare, lo stretto ed inscalfibile legame tra l’universo femminile e il miracolo della vita. Le diverse versioni de l’Albero della vita stilizzato realizzate da Ivan Barbato rappresentano l’unicità della vita stessa e sono personalizzabili con una frase o dei nomi. L’albero dalle linee morbide e stilizzate identifica idealmente un corpo femminile e, nel punto esatto dove ogni nuova vita ha inizio, il designer posiziona un diamante. Il tutto è racchiuso in un cerchio che simboleggia il ciclo della vita.

“Regalare un ciondolo della mia ultima collezione Vita ha un significato profondo. Un bel pensiero per celebrare una nascita, per enfatizzare un legame forte o per portare addosso il simbolo dell’unicità della vita. L’idea mi è venuta osservando una maestosa scala d’epoca stile Liberty. Modificando le linee della balaustra, allungandole e intrecciandole è nato il pendente” dice l’artista. “La vita è il bene più prezioso come il diamante tra tutte le gemme”.

Ivan Barbato ha previsto diverse versioni: in oro bianco ornato da piccoli diamanti, in oro giallo con dettagli che ricordano l’arte orafa antica, liscia e lucida in oro giallo e argento o in oro bianco con la parte interna che gira su se stessa.

Per chi ama la luce della gemma più preziosa

Il ciondolo della collezione Vita di Ivan Barbato in oro bianco, è ornato da piccoli diamanti è destinato a chi ama la luminosità della gemma più preziosa… Il ciondolo gioiello è personalizzabile con i nomi dei figli o una breve frase. Dimensione ciondolo 25mm, caratura totale 0,56, prezzo € 2.470,00

Dettagli del passato

Adatto a chi predilige il gioiello contemporaneo con dettagli che ricordano l’arte orafa antica. Il pendente Vita dell’artigiano orafo Ivan Barbato in oro giallo 18 kt e argento 925 è caratterizzato da una delicata incisione realizzata a mano tramite il bulino, una tecnica che evoca i gioielli rinascimentali. Dimensione ciondolo 25mm, caratura diamante centrale 0,025 prezzo € 1.300

Per chi ama le linee semplici ed essenziali

Il pendente dedicato Vita di Ivan Barbato nella versione liscia e lucida in oro giallo 18kt e argento 925, è personalizzabile con nomi o una breve frase.

Dimensione ciondolo 25mm, caratura pietra centrale 0,025 prezzo € 850,00

Albero armillare – Family

Il ciondolo Albero armillare del talentuoso designer orafo Ivan Barbato è arricchito da dettagli che ne permettono la personalizzazione, conferendo unicità al gioiello, così come è unica la vita di ogni persona. È possibile incidere all’ esterno il nome dei propri figli, ma la vera sorpresa è che la parte interna ruota su se stessa e svela l’incisione dei nomi dei genitori. Un gioiello giocoso e intimo, ideale per celebrare il legame famigliare o una donna della famiglia, la madre della vita… Il retro del gioiello è rifinito con un disegno su lastra, realizzato con tecnica del traforo.

Ciondolo in oro bianco dimensione 33mm, caratura pietra centrale 0,04, prezzo € 2.650.

Ivan Barbato è un artigiano della tradizione orafa italiana che ha il suo laboratorio creativo a Cardano al Campo in provincia di Varese. Classe 1981, nato a Gallarate in provincia di Varese, scopre questo antico mestiere a soli 8 anni, osservando dalla finestra di casa l’antica oreficeria nella quale lavorava la madre. Quel mondo lo affascina e presto le fantasie di bambino si trasformano in una passione e un mestiere. Nel 1997 consegue l’attestato di qualificazione professionale presso il CAPAC di Milano. Finiti gli studi, lavora per un decennio in diverse aziende del settore orafo. Nel 2008 inaugura il suo laboratorio atelier, Ben presto avvia un’importante collaborazione con un brand Italiano dell’alta gioielleria conosciuto in tutto il mondo, esperienza che gli permette di affinare ulteriormente la propria manualità, realizzando pezzi unici di elevatissimo pregio. Nel 2011 riceve con orgoglio il riconoscimento ARTIS – Eccellenza Artigiana Lombardia nel settore Metalli Preziosi, Artigianato Tradizionale e Artistico. Partecipa nel frattempo assiduamente a mostre per dare sempre più visibilità alle sue creazioni. Nel 2017, in occasione dell’evento “Maestri del gioiello” a Milano, si aggiudica il primo premio al concorso “Jacopo da Trezzo”. Nell’ottobre 2022, alla Roma Jewerly Week vince il primo premio del concorso “Incinque Jewels” grazie al gioiello “Sulle orme del tempo”, unione inedita di materiali e tecniche che hanno origine in diversi luoghi ed epoche storiche.

Lo scrigno dei tesori di Ivan Barbato è il suo a Atelier di Cardano al Campo, poco distante dall’Aeroporto di Malpensa, luogo magico dove si possono vedere da vicino le sue creazioni.

Atelier Gioielli Ivan Barbato Via del Mille 25, Cardano al Campo (Varese)

www.gioielliivanbarbato.com