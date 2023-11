Ezio Mauro e Antonella Viola a “Rebus” su Rai 3

Giorgio Zanchini torna domenica pomeriggio su Rai 3, con una nuova puntata di Rebus insieme al suo compagno di viaggio, lo scrittore Giordano Bruno Guerri

Giorgio Zanchini torna domenica 12 novembre, alle 16.30 su Rai 3, con una nuova puntata di Rebus insieme al suo compagno di viaggio, lo scrittore Giordano Bruno Guerri. Con il giornalista e scrittore Ezio Mauro si tornerà indietro nel tempo, fino al 25 luglio 1943, giorno dell’arresto di Mussolini. Attraverso le pagine del suo ultimo libro, Mauro ricostruisce le ultime ore del fascismo di Stato, in un paese sospeso tra un regime in declino e un futuro ancora da scrivere. Un racconto che permetterà di rivivere e discutere momenti storici cruciali e riflettere sulle dinamiche che hanno segnato una svolta epocale per l’Italia fino ai nostri giorni.

Si parlerà poi del “digiuno intermittente”, che da qualche anno riscuote grande interesse, non come strategia per perdere peso ma per migliorare la nostra intera salute. Quali sono davvero i benefici di questa tecnica? E chi può provare a praticarla? La biologa e divulgatrice scientifica Antonella Viola illustrerà le metodologie corrette e sicure per questo nuovo modello alimentare.