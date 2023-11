Expo Doha 2023: ENEA presenta orti urbani e spaziali

A Expo Doha 2023 in corso fino all’anno prossimo, ENEA presenta orti urbani e spaziali, energia da fusione e innovazioni per cibo e acqua

Orti urbani e spaziali, tecnologie innovative per un’agricoltura sostenibile, contrasto alla siccità e coltivazioni in ambienti estremi, ma anche servizi climatici e fusione nucleare con il progetto italiano DTT (Divertor Tokamak Test facility) per l’energia del futuro, sicura, pulita e illimitata. Sono alcune delle attività di ricerca che ENEA presenta all’Expo di Doha fino al 28 marzo 2024, dedicato al tema Green desert, better environment, un viaggio nelle nuove tecnologie per l’agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, lotta alla siccità, adattamento al cambiamento climatico ed energia.

Nel Padiglione Italia, denominato “The garden of the future” e realizzato da Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, saranno presentate le eccellenze della ricerca e del made in Italy applicate all’agricoltura e le innovazioni di processo, prodotto e servizio.

Nello stand ENEA allestito presso l’Innovation Center dell’Expo, i visitatori verranno accompagnati attraverso video, totem e pannelli in un percorso alla scoperta della capacità d’innovazione e di trasferimento tecnologico dell’Agenzia per consegnare al territorio del Qatar e degli altri Paesi interessati i risultati e i prodotti della sua ricerca e del suo know how: le nuove tecnologie per l’energia, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, i nuovi orizzonti della ricerca e i risultati ottenuti per la coltivazione in ambienti estremi, nelle città e nello spazio, l’innovazione nel settore agroalimentare. Ma anche agricoltura 4.0; dieta mediterranea; soluzioni basate sulla natura per preservare la risorsa idrica; servizi climatici ed ecosistemici; economia blu; strategie rigenerative; contributo agli studi sul cambiamento climatico fornito dalle reti di osservazione a lungo termine del Mediterraneo e dei Poli; energia del futuro da fusione nucleare, con il progetto DTT in via di realizzazione nel Centro Ricerche ENEA di Frascati (Roma).

Inoltre, nell’area dell’ENEA gli ospiti potranno ammirare alcuni prototipi di “orti urbani e spaziali” per la coltivazione idroponica di ortaggi e verdure direttamente a bordo di veicoli spaziali, in avamposti planetari, ma anche nelle città, nel deserto o ai poli per fornire cibo fresco e contribuire all’equilibrio e al benessere psico-fisico dell’uomo.

In questa edizione dell’Expo ENEA sarà presente anche con vari eventi e talk dei suoi esperti nell’ambito di un ampio calendario di eventi collaterali, conferenze, workshop, iniziative formative e culturali che verrà sviluppato nel corso dei sei mesi dell’esposizione.