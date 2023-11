Vaultik completa un round di investimento da 2,5 milioni di dollari

Vaultik, startup tech, completa un round di investimento da 2,5 milioni di dollari guidato dalla holding The Operation Group

Vaultik, tech startup, che genera casseforti digitali per il settore dei beni di lusso, annuncia il completamento di un round di investimento da 2,5 milioni di dollari.

Il round è stato guidato da The Operating Group, una holding che incuba, acquisisce e gestisce aziende in tutto lo spettro dei mercati cripto e blockchain, inclusi giochi ed NFT. Guidata da Kenneth Cron, in precedenza presidente e amministratore delegato di Vivendi Universal Games (ora Activision Blizzard) durante l’uscita di World of Warcraft, nonché presidente di Midway Games (editore di Mortal Kombat) e presidente e amministratore delegato di Uproar Games.

Questi nuovi capitali consentiranno a Vaultik di accelerare ulteriormente il proprio programma di crescita. Vaultik infatti è la prima azienda a livello globale a combinare certificati di proprietà per prodotti di lusso e passaporti digitali (DPP), conformi alla normativa UE sull’identità digitale – obbligatoria dal 2030 – attraverso una soluzione basata su tecnologia blockchain con un’assicurazione dedicata che protegge da perdita, furto, danni e prodotti contraffatti.

Sfruttando i certificati elettronici di proprietà, Vaultik protegge i prodotti creando un collegamento digitale immutabile tra il prodotto ed il consumatore. I marchi di lusso ed i loro acquirenti, vengono immediatamente collegati al momento dell’acquisto, e per la prima volta assicurati, fino alla fine del ciclo di vita del prodotto, non importa quante volte possa cambiare di mano. Il trasferimento di proprietà viene facilitato e certificato tramite un’unica riga di codice, evitando la necessità di gateway di pagamento, criptovaluta o portafogli digitali.

Vaultik è l’ultima evoluzione di Mintouge, lanciata nel 2022, la piattaforma Web3 Luxury che è stata una delle otto scelte per il programma di accelerazione inaugurale di Farfetch X Outlier Ventures.

Vaultik, la startup che associa a beni di alta gamma un’identità digitale, grazie alla tecnologia blockchain

Vaultik è stata co-fondata nel 2022 dall’ex global marketing manager di Meta, ed ex Banca Sella ed AXA, Pietro Novelli e dal digital strategist di Bloomberg, Kunaal Chande. La piattaforma creata da Vaultik si integra perfettamente con l’e-commerce e l’infrastruttura del marchio del bene di lusso che si vuole acquistare, per creare un collegamento basato su blockchain tra il cliente e il prodotto, originato con un “singolo clic” al momento della transazione.

Questa soluzione fintech offre un registro digitale immutabile, facile da installare e da usare, degli acquisti di prodotti di lusso. Una volta collegato al momento della transazione, la ricevuta del prodotto digitale, può essere utilizzata per aggiungere una protezione assicurativa insieme a una serie di vantaggi aggiuntivi per il ciclo di vita della proprietà del prodotto. Ciò include valutazioni in tempo reale della collezione dei propri beni di lusso, l’implementazione di un servizio di riparazione specializzato e sblocca esperienze esclusive legate ai brand, come realtà aumentata e communities; e l’accesso a funzioni di credito per acquisti futuri.

Una visione precisa: garantire un servizio tecnologico in grado di orchestrare e gestire i processi tracciabilità e autenticità dei prodotti, per proteggere, facilmente e in modo immutabile, i clienti e i loro beni di lusso una volta che escono dal negozio, anche digitale apportando enormi benefici in tutta la catena del valore.

A determinare la crescita ed il consolidamento della startup sono state le competenze interdisciplinari di un team italiano dislocato all’estero: un know-how digitale di esperti qualificati, con competenze tecniche digitali e di sviluppo della tecnologia, analisi del dato e dei mercati, oltre a skills manageriali maturate in grandi aziende.

Il 2024 vedrà per Vaultik un ulteriore investimento in tecnologia, per potenziare la piattaforma ed il suo utilizzo per i prodotti di alta gamma. Tra cui l’introduzione di un servizio di customer care di alta gamma e la rivendita autorizzata dei prodotti di lusso tramite i propri certificati digitali, che ne accreditano l’autenticità. Inoltre, grazie ad un canale sempre più diretto con i professionisti del lusso si guarda all’internazionalizzazione, attraverso lo sviluppo commerciale e tecnico verso il mercato di Italia, Francia, USA, Hong Kong, Singapore e della Middle East Area.

“Questo round rappresenta per noi un’importante possibilità per accelerare non solo il nostro percorso di crescita e sviluppo della nostra tecnologia, ma anche per supportare l’industria del lusso e della moda italiana. Siamo orgogliosi di avere a bordo un investitore del calibro di The Operating Group, che potrà supportarci anche strategicamente nella crescita di medio-lungo termine. Le nuove risorse ci permetteranno di consolidare il nostro team con i migliori talenti, far evolvere la nostra tecnologia al fine di affermarsi come punto di riferimento nell’ambito dei beni di alta gamma, con un approccio sempre data-driven e di valore per il cliente finale”. Conclude Pietro Novelli.

Kennneth Cron, CEO di The Operating Group aggiunge “Siamo entusiasti di supportare Vaultik nel loro progetto che ha come missione quello di rivoluzionare l’industria del lusso e fornire soluzioni moderne e innovative sia per i marchi che per i consumatori. L’uso pionieristico della tecnologia blockchain da parte di Vaultik, per proteggere e connettere i prodotti di lusso, si allinea perfettamente con la visione di The Operating Group di investire in tecnologie all’avanguardia che guidano un cambiamento positivo”.