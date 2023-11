Tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani anche i Santi Francesi e Clara Soccini di Mare Fuori

Sanremo Giovani: ecco gli 8 finalisti. Tra loro i vincitori della scorsa edizione di X Factor Santi Francesi, Clara Soccini di Mare Fuori e Tancredi di Amici 2021

Dopo le audizioni dal vivo nella storica sede della radiofonia di Via Asiago a Roma, riservate ai 49 artisti selezionati, la Commissione Musicale, presieduta dal direttore artistico Amadeus e composta dalla vicedirettrice Intrattenimento Prime Time Federica Lentini, dal Maestro Leonardo De Amicis e dall’autore Massimo Martelli, ha scelto i primi 8 finalisti che prenderanno parte alla serata di Sanremo Giovani 2023, in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 19 dicembre in prima serata su Rai 1 e su Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play.

A completare il Cast dei “Giovani” saranno 4 cantanti provenienti dal concorso Area Sanremo. I vincitori di Sanremo Giovani 2023 si esibiranno con un brano inedito, nella Categoria “big” della 74ª edizione del Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2024.

GLI 8 FINALISTI DI SANREMO GIOVANI

bnkr44 (“Effetti speciali”)

(“Effetti speciali”) Clara (“Boulevard”) balzata da “Mare Fuori”

(“Boulevard”) balzata da “Mare Fuori” GrenBaud (“Mama”)

(“Mama”) Jacopo Sol (“Cose che non sai”)

(“Cose che non sai”) Lor3n (“Fiore d’inverno”),

(“Fiore d’inverno”), Santi Francesi (“Occhi tristi”)

(“Occhi tristi”) Tancredi (“Perle”)

(“Perle”) Vale LP (“Stronza”)

LA FINALISTA CLARA SOCCINI

CLARA, giovane cantautrice e attrice, è tra gli otto artisti selezionati per la finale di Sanremo Giovani 2023, che si terrà il 19 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo, in onda in diretta su Rai 1, Rai Radio 2 e in streaming su Rai Play. CLARA si presenterà al pubblico e alla commissione giudicante con il brano inedito “Boulevard”.

CHI È CLARA SOCCINI, LA CRAZY J DI MARE FUORI

Clara Soccini, in arte CLARA, nasce nel 1999 nella provincia di Varese e, dopo essersi avvicinata giovanissima al mondo della moda, coltiva la passione – e talento – che aveva per la musica fin da bambina nel 2020. Dopo una prima collaborazione con l’artista napoletano Nicola Siciliano, negli ultimi anni escono i suoi primi quattro singoli ufficiali (“Freak”, “Ammirerò”, “Bilico” e “Il tempo delle mele”).

Inizia così a sperimentare con la propria voce e far conoscere la sua personalità, confermata anche dal debutto nel mondo cinematografico e seriale nella serie tv campione d’incassi “Mare Fuori 3”, dove interpreta Giulia/Crazy J, confermando il suo ruolo anche nella prossima stagione, prevista in uscita nel 2024.

All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista con il suo brano “Origami all’alba”, canzone certificata triplo disco di platino con oltre 69 milioni di stream totali, per mesi stabile in Top20 nelle classifiche Fimi/Gfk e Spotify Italia. Il 28 aprile è uscito il singolo “Cicatrice”, seguito poi dalle collaborazioni nei brani “Replay” di MV Killa e “Un milione di notti” di Mr Rain.