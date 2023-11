Previsioni meteo 11 novembre 2023: giornata più stabile

Le previsioni meteo di oggi, sabato 11 novembre 2023: più sole sull’Italia e la prossima settimana potrebbe tornare l’alta pressione

Condizioni meteo in evoluzione sull’Italia dopo una lunga fase instabile. Oggi infatti avremo un miglioramento del tempo da Nord a Sud, con cieli in prevalenza sereni specie nella prima parte della giornata. Domani avremo ancora un nuovo passaggio perturbato ma con l’arrivo della prossima settimana un campo di alta pressione potrebbe spostarsi prima verso la Penisola Iberica e poi sul Mediterraneo centro-occidentale. Miglioramento meteo che nei giorni centrali di novembre interesserebbe un po’ tutta l’Italia con sole e temperature di qualche grado sopra media, sarà un’estate di San Martino anche se probabilmente di breve durata.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 11 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, Foschie e banche di nebbia in Pianura Padana specie lungo il corso del Po. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche addensamento sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino locali addensamenti nelle zone interne con neve in Appennino oltre i 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo stabile con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata nuvolosità in aumento ma senza fenomeni associati. Piogge nella notte sul versante tirrenico. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse lungo le coste tirreniche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma senza fenomeni associati, per lo più invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con delle piogge prima sulla Sardegna e poi sulla Campania. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .