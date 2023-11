Oggi è il giorno dei single, tradizione nata in Cina negli Anni 90

Il ‘giorno dei single’ è nato in Cina negli Anni 90, e da allora è diventato un appuntamento imperdibile in tutto il mondo: ecco perché si festeggia l’11 novembre

Non solo San Faustino: i cuori solitari hanno un’altra festa tutta per loro. L’11 novembre si festeggia il ‘Singles’ Day’, il giorno dei single. La celebrazione è nata in Cina, dove dagli Anni 90 si celebra lo status di single con orgoglio e fierezza. Con il tempo è diventato un appuntamento annuale molto sentito, fino a trasformarsi in un evento vero e proprio a livello globale, grazie anche a numerosi colossi dell’e-commerce, che per l’11 novembre organizzano sconti e offerte imperdibili.

ECCO PERCHÉ L’11 NOVEMBRE SI FESTEGGIA IL SINGLES’ DAY

Il Singles’ Day, in cinese Guanggun Jie, è nato negli Anni 90 dall’idea di alcuni studenti dell’università di Nanchino per onorare l’orgoglio di essere single. La scelta dell’11 novembre ha un significato ben preciso: la data 11/11 ripete il numero 1, che indica solitudine e indipendenza. Nel 2009 Alibaba scelse di celebrare la festa trasformandola in una giornata di shopping in stile Black Friday. Da quel momento l’11 novembre è diventato popolare in tutto il mondo, a tal punto che tantissimi altri brand internazionali (come Mediaworld, Uniero, Adidas, Sephora, etc) partecipano alla ricorrenza con un giorno di sconti e offerte.

SAN MARTINO, IL GIORNO DEI CORNUTI

In Italia l’11 novembre è dedicato ad un’altra strana tradizione: il giorno di San Martino si celebra la ‘festa dei cornuti’. Si tratta di una festa che trae le sue origini da diverse leggende, molto sentita soprattutto in Abruzzo, dove il 10 novembre, nel paese di San Valentino, si tiene la processione dei cornuti.