Joy Adamson racconta la storia della leonessa Elsa in “Nata libera”

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali “Nata libera. La straordinaria avventura della leonessa Elsa. La storia completa” di Joy Adamson

Nata libera è la storia della leonessa Elsa, svezzata e cresciuta da Joy Adamson insieme al marito guardiacaccia in una riserva del Kenya. Joy stabilisce un forte legame con il cucciolo di leone rimasto orfano e per assicurarle la sopravvivenza le insegna a nutrirsi, cacciare finché la vita con gli umani diventa troppo stretta. Elsa, una volta diventata autonoma nella caccia, dovrà tornare alla natura alla quale appartiene.

Un percorso tutt’altro che lineare, pieno di rischi, tristezze per il distacco ma anche conquiste e gioie sia per la leonessa che per la famiglia adottiva. Dalla prima pubblicazione nel 1960, la storia di Elsa, anche grazie alla trasposizione cinematografica del 1966, ha commosso milioni di lettori nel mondo ed è ancor oggi una delle cronache più intense del ritorno in libertà di un animale. Per la prima volta ritradotto e pubblicato in modo completo, Nata libera è una storia a cui tornare ancora e ancora.

Joy Adamson nasce in Austria nel 1910. A ventisei anni un viaggio in Kenya segna il suo destino: non lascerà più il paese fino alla morte nel 1980. Pittrice e fotografa di fama, è incaricata dal governo kenyota di immortalare i membri delle tribù e la flora indigena dell’Africa orientale. I suoi lavori saranno premiati con la Grenfell Gold Medal of the Royal Horticultural Society. Ha fondato insieme a George l’associazione Elsa Wild Animal Appeal (oggi The Elsa Conservation Trust), impegnata nella difesa della fauna selvatica.