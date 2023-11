Fuori “Cielo”, il nuovo singolo di Miriam Fornari

Alzare lo sguardo per perdersi nel “Cielo”: disponibile in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Miriam Fornari

“Cielo” è il nuovo singolo di Miriam Fornari, un sognante dialogo con l’immensità della natura caratterizzato da un elegante e inaspettato arrangiamento per archi.

Miriam alza lo sguardo per stupirsi della complessità del mondo che ci circonda, una natura rigogliosa, elemento fondante delle nostre vite, che diamo sempre più per scontata e da cui spesso ci allontaniamo. Una dedica al cielo come elemento naturale e spirituale, simbolo di libertà personale e di serenità ma anche di comunione con il mondo. L’arrangiamento per archi è curato dalla stessa Miriam ed è nato quasi per gioco tentando un approccio diverso a questa canzone. Il quintetto d’archi (due violini, viola, violoncello e contrabbasso) si muove fluido e leggero sapendo lasciare spazio al silenzio in alcuni passaggi ma allo stesso modo lanciandosi in armonie inaspettate quando opportuno. Agli archi si aggiungono brevi interventi del synth di Miriam aggiungendo colore al brano.

Una canzone atipica in cui l’autrice sperimenta una nuova lingua (scrive e canta per la prima volta in italiano) chiudendo in modo peculiare l’album d’esordio “MORA, un lavoro incentrato sul particolare rapporto tra vita reale e vita onirica, su quanto le esperienze vissute in sogno non siano meno dense di significato delle esperienze vissute nella veglia.

L’iconico artwork di Agnese Zingaretti mostra la sottile linea del panorama umbro che divide le colline da nuvole che sembrano quasi acquarellate, un contrasto che sottolinea la dicotomia fra la concretezza della materia che si contrappone con l’evanescenza del pensiero e dei desideri.