Lotta all’evasione: i comuni in un anno hanno recuperato 6 milioni di euro, lo 0,007% dei 90 miliardi di euro che ogni anno i trasgressori del fisco trattengono indebitamente

Grazie alla lotta dei Comuni all’evasione/elusione fiscale, nel 2022 sono stati recuperati 6 milioni di euro, praticamente lo 0,007 per cento dei 90 miliardi di euro che ogni anno i trasgressori del fisco trattengono indebitamente.

Nel 2023, infatti, lo Stato centrale ha erogato la metà, poco più di 3 milioni di euro, alle Amministrazioni comunali, quale contributo per la loro partecipazione all’attività di accertamento fiscale relativa al 2022. La legge, infatti, prevede che tale riconoscimento sia pari al 50 per cento dell’imposta recuperata dall’Agenzia delle Entrate a seguito delle “segnalazioni qualificate” ricevute proprio dai Comuni .

Un’azione, in chiave antievasione, che riguarda solo alcuni tributi statali, come l’Irpef, l’Ires, l’Iva, le imposte di registro/ipotecarie e catastali. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Nel 2022 il Comune più “virtuoso” è stato Genova che ha ricevuto un contributo per la sua attività di contrasto all’evasione erariale pari a 863.459 euro. Seguono Milano con 367.410 euro, Torino con 162.672 euro, Prato con 147.243 euro e Bologna con 99.555 euro. Tra le prime dieci posizioni a livello nazionale spiccano i risultati conseguiti dai Sindaci di Maclodio (Bs) e Guastalla (Re) che grazie alle segnalazioni comunicate all’Agenzia delle Entrate hanno ricevuto rispettivamente 47.660 e 45.087 euro. Sono cifre che, ovviamente, stridono se confrontate con i 1.892 euro recuperati a Messina, i 1.458 euro a Palermo, i 651 euro a Napoli o i 301 euro ad Agrigento (vedi Tab.1). Senza contare che, ad esempio, il Comune di Caltanissetta, di Catania, di Taranto, di Cosenza, di Caserta e di Foggia non sono stati in grado di contribuire al recupero di nemmeno un euro (vedi Tab. 1).

Solo 265 Comuni si sono attivati: il 3,3% del totale

Di questi 3 milioni di euro di contributo relativo al 2022 – quale riconoscimento per l’attività di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate rivolta al contrasto dell’evasione dei tributi erariali – 2,1 sono stati erogati in virtù delle segnalazioni fatte dai Comuni capoluogo di provincia, mentre i rimanenti 0,9 dalle altre amministrazioni comunali presenti in Italia. Si ricorda che nel nostro Paese i Comuni sono 7.901 e il 70 per cento circa ha meno di 5 mila abitanti. Ad aver contribuito a recuperare almeno un euro sono stati solo 265 Comuni (pari al 3,3 per cento del totale), mentre gli altri 7.636 non hanno “portato” a casa nemmeno un euro. Sebbene dal 2012 al 2021 da questa collaborazione con l’Amministrazione finanziaria i Comuni recuperassero il 100 per cento di quanto accertato dal fisco, le somme “sottratte” agli evasori in questi ultimi anni sono sempre state molto modeste. Nel 2014, anno in cui questa misura di contrasto ha consentito di sottrarre agli evasori l’importo record pari a 21,7 milioni di euro, si è scesi ai 11,4 milioni del 2018 e successivamente ai 6,5 milioni del 2020. Insomma, i risultati di questa ricostruzione storica dimostrano che questa collaborazione non ha dato i risultati sperati.

Perché i Comuni sono “poco” collaborativi

Le segnalazioni fatte dalle amministrazioni comunali al fisco devono essere puntuali, circostanziate e contenere i dati identificativi del soggetto a cui sono contestati gli ipotetici comportamenti evasivi ed elusivi. Non è sufficiente, quindi, indicare un potenziale evasore esibendo motivazioni generiche. Inoltre, per redigere l’istruttoria che verrà poi inviata all’Agenzia delle Entrate è necessario che i Comuni dispongano di personale formato e qualificato a svolgere questa attività “investigativa”. Abilità, queste ultime, che un dipendente comunale le acquisisce solo attraverso la partecipazione a un’attività formativa mirata e continuativa che dovrebbe essere tenuta proprio dall’Amministrazione finanziaria. Insomma, con piante organiche ridotte all’osso e del tutto impreparate ad affrontare queste tematiche, per molti Sindaci ricorrere a questa misura è pressoché impossibile.

Per tanti Sindaci è “conveniente” non segnalare

E’ vero, come dicevamo più sopra, molte Amministrazioni locali dispongono di poco personale e del tutto impreparato a espletare queste funzioni. Se, invece, le competenze sono disponibili, in massima parte vengono utilizzate per “recuperare” l’evasione dei tributi locali in capo ai Comuni; come l’Imu, la Tari, la Tosap, l’imposta sulla pubblicità e quella di soggiorno. Non va nemmeno trascurata l’ipotesi seguente: per molti Sindaci scatenare una “campagna” contro gli evasori e/o gli abusivi potrebbe essere addirittura controproducente. In molte aree del Paese, infatti, il consenso politico a livello locale si “acquisisce” e si “consolida” anche “trascurando” questi reati; “consentendo”, ad esempio, a chi non ha una casa di costruirsene una abusivamente o a chi non ha un’occupazione stabile di “sopravvivere”, esercitando un’attività lavorativa irregolare.

Poche le Amministrazioni del Mezzogiorno che si sono attivate

Dei 265 Comuni che a livello nazionale hanno ottenuto nel 2022 un contributo dalla lotta all’evasione fiscale dei tributi erariali, solo 38 sono ubicati nel Mezzogiorno: due sono abruzzesi (su un totale Comuni a livello regionale pari a 305), tre sono campani (su un totale di 550), altri tre molisani (su un totale di 136), quattro sono pugliesi (su un totale di 257), sei sono sardi (su un totale di 377), otto sono calabresi (su un totale di 404) e 12 sono siciliani (su un totale di 391). Complessivamente dalle loro “segnalazioni qualificate” il fisco ha recuperato dagli evasori 144.824 euro (pari al 2,4 per cento del totale) e a questi Sindaci del Sud è “ritornato” il 50 per cento, ovvero 72.412 euro.

Come è possibile non “vedere” le costruzioni abusive?

Gli ultimi dati del Cresme riportati dall’Istat ne “Il benessere equo e sostenibile in Italia” fotografano una situazione allarmante. Sebbene negli ultimi in anni sia in leggero calo, nel 2022 l’abusivismo edilizio ha registrato il suo picco massimo in Basilicata e in Calabria, entrambe con una percentuale del 54,1 per cento. Seguono la Campania con il 50,4 per cento, la Sicilia con il 48,2 per cento e la Puglia con il 34,8 per cento. Sia chiaro. Non si tratta solo di seconde o terze case date in affitto ai turisti. Spesso si tratta di interi quartieri o parti di città edificati in spregio alle norme urbanistiche, anche per dare una risposta alle tensioni abitative che, purtroppo, interessano soprattutto le periferie delle grandi città. Le regioni, invece, meno interessate dalla “piaga” dell’abusivismo edilizio sono state il Piemonte e la Valle d’Aosta, tutte e due con il 4,2 per cento, e, in particolar modo, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, ambedue con un livello del 3,3 per cento. Il dato medio nazionale si è attestato al 15,1 per cento (vedi Graf. 1).

E i lavoratori in nero e l’evasione fiscale?

Come dicevamo più sopra, le stime dell’Istat ci dicono che i lavoratori irregolari presenti in Italia sono 2,9 milioni, di cui 1,1 milioni sono concentrati nel Mezzogiorno (37 per cento del totale). Un esercito di “invisibili” che ogni giorno si reca nei campi, nei cantieri o nelle case degli italiani a lavorare per pochi euro all’ora senza nessuna copertura assicurativa e previdenziale. Dal calcolo del tasso di irregolarità emerge che in Calabria è al 20,9 per cento, in Campania al 17,9, in Sicilia al 17,3, in Molise al 15,5 e in Puglia del 15,3. Il dato medio nazionale è pari al 12 per cento (vedi Tab. 2). E l’evasione? A fronte di 90 miliardi di imposte e contributi sottratti al fisco ogni anno, in Calabria la percentuale di evasione raggiunge il 21,3 per cento, in Campania il 20, in Puglia il 19,2 e in Sicilia il 19. La media Italia è del 13,2 per cento (vedi Tab. 3). Ebbene, come è possibile che in molti Comuni capoluogo di provincia non ci sia stato uno straccio di “segnalazione qualificata” sulla presenza di abitazioni abusive e/o evasione fiscale? Se solo una parte di queste irregolarità fosse stata comunicata secondo le procedure all’Agenzia delle Entrate, molti Sindaci avrebbero più soldi a disposizione, mentre i cittadini onesti, che sono la maggioranza, avrebbero servizi migliori e tasse locali più leggere.

Gli ambiti di intervento dei Comuni per combattere gli evasori

Le “segnalazioni qualificate” che i Comuni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano i seguenti ambiti di intervento:

commercio e professioni (ad esempio, riguardo ai soggetti che, pur svolgendo un’attività di impresa, siano privi di partita Iva);

urbanistica e territorio (es. soggetti che abbiano partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale);

proprietà edilizie e patrimonio immobiliare (persone fisiche nei cui confronti risulti la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero notifiche di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione relativa alla tariffa sui rifiuti in qualità di occupante dell’immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati, ovvero di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta); residenze fittizie all’estero (soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, abbiano, di fatto, nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’art. 43, commi 1 e 2, del codice civile); disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva (persone fisiche che risultino avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi, ovvero altri beni e servizi di rilavante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

Pertanto, le informazioni che il Comune dovrà trasmettere al fisco saranno riconducibili prevalentemente alle fonti di reddito immobiliari, già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.

Tab. 1 – Contributi erogati ai Comuni capoluogo di provincia per

la compartecipazione all’attività di accertamento fiscale e

contributivo (importi in euro)

Rank per 2022 Comuni 2016 2019 2020 2022 1 Genova 991.260 580.171 473.057 863.459 2 Milano 1.748.066 354.931 350.195 367.410 3 Torino 688.998 518.358 404.183 162.672 4 Prato 524.140 250.079 236.592 147.243 5 Bologna 167.233 259.944 309.890 99.555 6 Firenze 69.674 151.815 81.912 60.175 7 Bergamo 377.942 190.447 188.087 52.483 8 Rimini 225.344 166.162 167.370 47.319 9 Modena 126.323 148.320 185.454 38.358 10 Brescia 121.002 205.444 225.261 33.609 11 Ascoli Piceno 50.663 119.670 96.711 29.639 12 Reggio Emilia 596.727 102.423 51.830 25.883 13 Pescara 23.583 17.643 4.411 24.259 14 Lodi 350 13.042 0 21.503 15 Verona 175.104 51.917 33.148 21.342 16 Roma 108.071 66.146 81.820 18.277 17 Trieste 318.046 18.123 19.126 17.759 18 Parma 41.823 43.629 57.321 17.387 19 Reggio C. 283.956 51.281 18.436 14.985 20 Venezia 24.623 48.471 56.542 12.926 21 Pistoia 21.857 16.586 15.778 12.270 22 Arezzo 66.665 48.659 20.479 11.330 23 Livorno 3.948 16.274 10.219 5.950 24 Sassari 17.297 18.679 14.311 5.004 25 Padova 38.001 1.887 7.415 4.416 26 Cremona 51.765 14.386 7.480 4.128 27 Cesena 68.920 30.739 39.184 3.792 28 Ancona 160.359 20.112 3.500 3.626 29 Bari 0 0 0 3.623 30 Vicenza 60.757 24.873 24.027 2.849 31 La Spezia 11.270 234 152 2.560 32 Forlì 66.632 25.220 41.559 2.199 33 Monza 44.774 5.821 12.286 2.135 34 Messina 15.202 830 3.679 1.892 35 Benevento 2.924 0 0 1.789 36 Palermo 10.598 2.055 2.116 1.458 37 Pesaro 47.532 27.324 62.299 1.278 38 Ferrara 15.779 66.865 9.129 1.139 39 Macerata 5.065 2.231 2.124 1.063 40 Sondrio 725 222 0 886 41 Piacenza 40.830 18.037 0 815 42 Napoli 0 11.940 21.025 651 43 Lucca 7.772 3.298 1.076 579 44 Pavia 4.271 2.899 0 362 45 Ragusa 0 693 693 318 46 Biella 0 150 400 308 47 Agrigento 3.665 4.616 267 301 48 Alessandria 14.740 5.477 2.867 236 49 Teramo 58.880 7.230 4.417 221 50 Frosinone 12.835 740 370 185 51 Siracusa 0 343 86 171 52 Verbano 2.156 0 0 108 53 Pisa 50 165 0 89 54 Ravenna 51.618 9.654 1.462 65 55 Viterbo 0 150 2.950 25 56 Novara 850 552 0 25 57 Trani 0 0 0 25 58 Chieti 0 0 0 0 59 L’Aquila 0 0 0 0 60 Matera 0 0 0 0 61 Potenza 0 0 0 0 62 Catanzaro 0 0 0 0 63 Cosenza 0 0 0 0 64 Crotone 0 0 0 0 65 Vibo Valentia 50 1.118 111 0 66 Avellino 0 0 0 0 67 Caserta 0 0 0 0 68 Salerno 24.091 0 0 0 69 Gorizia 150 758 201 0 70 Pordenone 5.780 0 0 0 71 Udine 0 0 0 0 72 Latina 0 0 0 0 73 Rieti 0 0 0 0 74 Imperia 3.547 1.152 0 0 75 Savona 633 1.733 4.180 0 76 Como 2.405 4.376 0 0 77 Lecco 0 0 0 0 78 Mantova 18.089 100 200 0 79 Varese 0 0 0 0 80 Fermo 2.394 0 0 0 81 Campobasso 0 100 0 0 82 Isernia 0 0 0 0 83 Asti 12.148 0 0 0 84 Cuneo 0 300 0 0 85 Cusio 0 0 0 0 86 Ossola 0 0 0 0 87 Vercelli 0 0 0 0 88 Barletta 0 0 0 0 89 Andria 0 0 0 0 90 Brindisi 0 0 0 0 91 Foggia 0 0 0 0 92 Lecce 0 0 0 0 93 Taranto 0 0 0 0 94 Cagliari 100 0 0 0 95 Nuoro 315 0 0 0 96 Oristano 0 0 0 0 97 Caltanissetta 0 0 0 0 98 Catania 4.334 2.541 1.479 0 99 Enna 10.552 469 0 0 100 Trapani 0 0 0 0 101 Grosseto 0 0 100 0 102 Massa Carrara 1.804 0 0 0 103 Siena 0 52.910 3.946 0 104 Bolzano 0 0 0 0 105 Trento 0 0 0 0 106 Perugia 4.348 1.859 3.420 0 107 Terni 515 0 0 0 108 Aosta 0 0 0 0 109 Belluno 0 0 0 0 110 Rovigo 0 0 0 0 111 Treviso 0 0 0 0

Totale Comuni

capoluogo di prov. 7.661.922 3.814.372 3.366.337 2.154.114

Elaborazione: Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Interno

Nota: i valori di Piemonte e Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, Umbria e Marche, Abruzzo e Molise, Basilicata e Calabria sono riferiti all’insieme delle due regioni.

Tab. 2 – Occupati non regolari e tasso di irregolarità

(anno 2020)

Regioni Occupati non regolari

(unità) Tasso irregolarità

(%) Calabria 125.000 20,9 Campania 332.300 17,9 Sicilia 259.100 17,3 Molise 16.400 15,5 Puglia 210.200 15,3 Sardegna 88.700 14,7 Lazio 384.300 14,3 Basilicata 28.200 13,9 Abruzzo 69.700 13,6 Umbria 44.800 12,4 Liguria 74.500 11,4 Toscana 167.600 10,2 Marche 66.400 10,1 Valle d’Aosta 5.900 10,1 Piemonte 182.300 9,8 P. A. Trento 24.600 9,5 Lombardia 450.100 9,4 Emilia-Romagna 197.900 9,3 Friuli-Venezia Giulia 49.000 9,2 Veneto 191.900 8,5 P. A. Bolzano 25.000 8,4 Italia 2.993.900 12,0 Nord-ovest 712.800 9,7 Nord-est 488.400 8,9 Centro 663.100 12,4 Mezzogiorno 1.129.600 16,7

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

Nota: tasso di irregolarità è dato dal rapporto tra il numero degli occupati non regolari e il totale degli occupati (regolari e non regolari)

Tab. 3 – Stima del gettito tributario e contributivo evaso per Regione

(anno 2020)

Territori Economia non osservata in % del Valore aggiunto regionale Imposte e contributi evasi

(in milioni €) % di evasione fiscale (*) Calabria 18,8 2.730 21,3 Campania 17,7 8.474 20,0 Puglia 17,0 5.764 19,2 Sicilia 16,8 6.586 19,0 Sardegna 15,8 2.401 17,8 Molise 15,4 440 17,4 Basilicata 14,6 791 16,5 Umbria 13,7 1.358 15,5 Abruzzo 13,6 1.943 15,4 Marche 13,1 2.430 14,9 Toscana 12,5 6.272 14,1 Liguria 11,7 2.479 13,3 Lazio 11,3 9.821 12,8 Valle d’Aosta 10,5 219 11,9 Piemonte 10,3 6.097 11,7 Veneto 10,1 7.150 11,4 Emilia Romagna 10,1 7.129 11,4 Friuli Venezia Giulia 9,4 1.608 10,6 Prov. Aut. Trento 9,0 846 10,2 Lombardia 8,4 14.665 9,5 Prov. Aut. Bolzano 8,2 918 9,3 ITALIA 11,6 90.119 13,2 Nord-ovest 9,2 23.459 10,3 Nord-est 9,8 17.651 11,1 Centro 12,0 19.881 13,6 Mezzogiorno 16,8 29.128 19,0

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e ISTAT

Nota: la stima del gettito fiscale evaso a livello regionale è stata effettuata applicando al valore aggiunto sommerso di ogni regione un coefficiente determinato dal rapporto del gettito fiscale e il valore aggiunto desumibile dalla contabilità nazionale al netto dell’economia non osservata.

(*) Importo evaso ogni 100 euro di gettito incassato