Su Rai 1 “Tale e Quale Show – il Torneo dei Campioni”: le anticipazioni

In prima serata su Rai 1 “Tale e Quale Show – il Torneo dei Campioni” con i migliori protagonisti della tredicesima e dodicesima stagione

L’ottava e ultima puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 presentato da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, andrà in onda venerdì 10 novembre dalle ore 21.25. Un’edizione, quella di quest’anno, che ha fatto registrare un boom di ascolti e che andrà negli archivi confermando nuovamente “Tale e Quale Show” come leader indiscusso del prime time del venerdì sera: un prodotto che ha dell’intrattenimento il suo punto di forza, sempre all’insegna di una televisione fatta con garbo ed eleganza.

Quello del 10 novembre sarà un appuntamento importante: vedrà la proclamazione del “Campione di Tale e Quale Show 2023”. Sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ci saranno i migliori 5 protagonisti di questa tredicesima edizione (ovviamente il vincitore Gaudiano, poi Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini) che sfideranno i migliori della dodicesima: Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gil Rocca e Valentina Persia (Claudio Lauretta, che nel 2022 si classificò al 4° posto, sarà invece “ospite” del programma in qualità di 4° giudice). Un vero e proprio ‘Torneo dei Campioni’ che promette spettacolo, divertimento ed emozioni. Chi riuscirà a portarsi a casa l’ambita targa da vincitore? Da segnalare che, fuori gara, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che dovranno imitare gli Abba, insieme a un altro personaggio che si scoprirà nel corso della serata.

Per i concorrenti sarà più fondamentale dare una prova di grande ‘trasformismo’, con l’obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. In più, vista l’importanza della serata, non sono da escludersi “Bonus” con punti extra per i più meritevoli.

Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Altro appuntamento fisso e molto seguito del programma è quello con gli “imitatori del web” che, grazie alle centinaia di video amatoriali inviati in redazione, offrono una parentesi di spettacolo sempre più colorata e divertente. E proprio gli “imitatori del web”, dai più bravi ai più originali, saranno prossimamente protagonisti “in carne e ossa” di “Tali e Quali”. I video con le imitazioni possono essere inviati al sito www.taleequaleshow.rai.it.

Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà: un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli Artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla “actor coach” Emanuela Aureli.

Le basi e gli arrangiamenti sono realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. “Tale e Quale Show” è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow.