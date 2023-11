Salvini contro gli scioperi di 24 ore: “È legittimo scioperare 4 ore”

“È legittimo scioperare 4 ore, non 24. Le rivendicazioni di alcune categorie non devono negare il lavoro a milioni di persone”, dice il ministro dei Trasporti Matteo Salvini

“Da qui ai prossimi mesi sono previsti vari scioperi. Guai a mettere in discussione il diritto di scioperare ma le rivendicazioni di alcune categorie per 24 ore, come quello di venerdì 17, non devono negare il diritto di lavoro a milioni di persone“. Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenendo all’Assemblea Cna a Roma.

“NON SI PUÒ SCIOPERARE PER 24 ORE”

“Non si può scioperare per 24 ore, vuol dire mettere in ginocchio il Paese. Guarda caso poi si sciopera sempre venerdì o lunedì. Legittimo scioperare 4 ore, 24 no. Il diritto allo sciopero di qualcuno non può fermare il Paese per giorni o settimane, altrimenti poi esiste la precettazione prevista per legge”, termina Salvini.