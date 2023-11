Sacchi SPA ha un nuovo centro logistico a Desio

Sacchi S.p.A, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico del Nord Italia, ha inaugurato il nuovo centro logistico di Desio

Sacchi S.p.A, azienda di riferimento nella distribuzione di materiale elettrico del Nord Italia, ha inaugurato il nuovo centro logistico di Desio, Quartier Generale dell’azienda. Un investimento da oltre 67 milioni di euro per un impianto che risponde ai più moderni criteri di innovazione, avanguardia e tecnologia, in grado di fornire servizi sempre più efficienti alle aziende che operano nei settori dell’installazione elettrica, della building automation, dell’automazione industriale, dell’illuminazione e della sicurezza.

Il polo logistico Sacchi, già un’eccellenza sul territorio nazionale, diventa ora il più avanzato e altamente automatizzato centro di distribuzione nel settore della fornitura di materiale elettrico in Italia, arrivando a occupare una superficie totale coperta di 70.000 mq.

Con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione degli ordini e delle consegne e aumentare la produttività, questa trasformazione inaugura il futuro della logistica verso modelli di performance senza precedenti, caratterizzati da innovazione tecnologica e integrazione profonda tra mondo fisico e digitale.

“L’inaugurazione del nuovo centro logistico rappresenta il momento in cui il nostro passato e il futuro che stiamo costruendo si incontrano, abbracciando i nostri valori di innovazione tecnologica, efficienza e relazione”, ha dichiarato Marco Brunetti, Presidente Sacchi S.p.A.

“Celebriamo un nuovo capitolo, non solo per la storia dell’azienda ma anche per la comunità in cui operiamo, per i nostri clienti e per i nostri fornitori. Vogliamo essere un luogo di crescita umana e professionale per tutti i nostri collaboratori e stakeholder, costruendo un business all’avanguardia in modo etico, responsabile e sostenibile”.