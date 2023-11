Previsioni meteo 10 novembre 2023: ancora maltempo sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 novembre 2023: ancora tempo instabile con piogge sparse al Centro e Sud peninsulare

Il secondo weekend di novembre inizia con condizioni meteo ancora instabili seppur a macchia di leopardo. Dopo il nuovo passaggio perturbato di stanotte, nella giornata di oggi avremo ancora cieli coperti e possibilità di piogge al Centro al Sud peninsulare. Instabilità anche sull’arco alpino, dove non si escludono nevicate a quote medio-alte. Bel tempo sul resto della Penisola e temperature in lieve aumento. Secondo le ultime uscite dei modelli meteo, dopo questa lunga fase instabile la prossima settimana potrebbe rispuntare l’anticiclone, regalando dunque una fase più soleggiata e con clima mite.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 novembre 2023.

AL NORD

Molta nuvolosità in transito al mattino su tutte le regioni, con precipitazioni sparse tra Veneto, Friuli e lungo l’arco alpino, con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni su Triveneto e settori adriatici, ampie schiarite al Nord-Ovest.

AL CENTRO

Tempo instabile durante la giornata con nuvolosi e piogge sparse sia al mattino che nelle ore pomeridiane, specie sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni e neve in Appennino oltre i 1600 metri. Quote neve in calo nella notte fin verso i 1400-1500 metri.

In Toscana tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità anche compatta associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Ancora fenomeni in serata specie sui settori interni, migliora nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse tra Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio acquazzoni in arrivo anche sulla Sardegna, invariato sulle altre regioni. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori con ampie schiarite.

In Calabria nubi sparse e schiarite al mattino su tutta la regione ma con tempo asciutto, locali piogge solo sui settori tirrenici settentrionali. Piogge sparse al pomeriggio, più probabili sulle zone tirreniche, più asciutto sui settori meridionali. Nessuna variazione in serata e nottata con acquazzoni sparsi possibili soprattutto sulle zone occidentali.

Temperature minime in generale rialzo, massime stabili o in lieve calo su tutta l’Italia, salvo una flessione positiva al Nord-Ovest.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .