“In equilibrio” è la nuova canzone di Antonello Raponi

Un’elegante ballad dedicata alla riscoperta di sé: in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali “In equilibrio” di Antonello Raponi

IN EQUILIBRO è il nuovo singolo di Antonello Raponi, in uscita oggi su tutte le piattaforme digitali. Il cantautore romano, che con il brano DAISY aveva descritto l’inquietudine che ci abita, parla questa volta in prima persona: con dolcezza e comprensione, racconta il profondo atto di consapevolezza che la vita ci chiede per procedere senza inciampare e dare un senso a quanto ci accade.

Davanti a cumuli di sensazioni, possiamo solamente affidarci al silenzio per capire cosa ci accade dentro. È proprio nella riscoperta della nostra interiorità che possiamo trovare l’equilibrio necessario per crescere, al di là del giudizio degli altri e degli stimoli che puntualmente ci distraggono.

Link: https://spoti.fi/3Q6oV5v

“La canzone è il racconto che un equilibrista fa di sé stesso. Le sue riflessioni vanno a descrivere il rapporto che egli passo dopo passo approfondisce tra la sfera della propria razionalità e quella dell’intuizione, e ci racconta di come, attraverso la comprensione delle proprie emozioni, si possa camminare in equilibrio tra il proprio giudizio e quello del mondo.

In questo percorso di riscoperta di sé diventa determinante il motivo per il quale ogni azione viene compiuta: spesso altro non è che il bisogno di riuscire a camminare in autonomia e serenità, consapevoli delle proprie possibilità e dei propri limiti”.

IN EQUILIBRIO è una ballad densa di significato, poggiata su una chitarra ricercata e un arrangiamento di pianoforte vibrante e suggestivo. Vicino al cantautorato classico italiano, Antonello Raponi elabora nuovi suoni per tradurre la sua personale poetica, fatta di immagini evocative e considerazioni profonde.

Prodotto artisticamente da Edoardo Petretti, IN EQUILIBRIO è il secondo passo verso la pubblicazione del disco d’esordio di Antonello Raponi, dedicato all’incontro-scontro tra il nostro mondo interiore e quanto ci sta attorno.