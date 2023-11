Gaia in streaming con la nuova canzone “Tokyo”: ecco video e testo

Gaia torna con il nuovo singolo ‘Tokyo’: la nuova canzone della cantautrice italo-brasiliana è un racconto di libertà per superare ogni confine

È disponibile da oggi, su tutte le piattaforme e in radio, ‘Tokyo’, il nuovo singolo di Gaia. La cantante italo-brasiliana torna con un brano, scritto da lei stessa con Drast, che invita a godersi ogni singolo momento, per far rinascere quella parte dell’anima che si concede alla vita in totale libertà cercando di combattere le insicurezze senza nascondersi.

Dopo aver prestato la voce ad Asha nel nuovo film di animazione Disney ‘Wish’, in sala dal 20 dicembre, Gaia tornerà sui palchi d’Italia come ospite di apertura del tour di Elodie, in partenza da Napoli venerdì 17 novembre.

‘TOKYO’, IL TESTO DEL NUOVO SINGOLO DI GAIA

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Dove ci porterà

Trovar sempre un modo per parlare poco

Nella tua velocità

Io non mi ritrovo ma ci sto al tuo gioco

Per una volta mi lascerà andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti

Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Dove mi porterai?

A girare Tokyo sopra ad una moto

Usando gli occhi per fare le foto

Ma è un sogno chе durerà poco

Ed io voglio ballare e pеrdermi nel bosco

Nuotare senza niente addosso

È ancora più bello se non ti conosco

Per una volta mi lascerà andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti

Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sarai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai (Brillare) sognare (Brillare) senza pensare (Brillare) ad un finale (Brillare)

Solo tu mi fai