Dal WWF ecco le foto delle ultime tigri della Malesia

Guarda le foto delle ultime tigri della Malesia realizzate con delle fototrappole, piazzate grazie alla collaborazione di indigeni e Wwf

Negli anni ’50 vivevano in Malesia almeno tremila tigri, una settantina di anni dopo ne sono rimaste meno di 150. Uno spopolamento feroce, dovuto soprattutto alla distruzione del loro habitat, alla diminuzione delle prede, ma anche al bracconaggio e ai conflitti con le comunità locali. Così, avvistare l’animale simbolo della Malesia (indimenticabili i libri di Emilio Salgari con protagonista Sandokan e i suoi ‘tigrotti’) è diventata un’impresa.

Il fotografo Emmanuel Rondeau ha installato per cinque mesi 8 fototrappole ad alta definizione in una delle ultime roccaforti delle tigri in Malesia, la foresta di Belum-Temengor, nel nord della penisola. Il progetto è stato possibile grazie al sostegno delle squadre di pattugliamento della comunità indigena e del WWF-Malesia, che si è occupato dell’identificazione delle aree e delle attività di campo necessarie per montarle e controllarle. Il risultato sono delle foto spettacolari che mostrano l’animale in tutta la sua bellezza, mentre si aggira libero nella foresta. Insieme, indigeni e Wwf, hanno lavorato anche per eliminare le trappole dei bracconieri e aiutare così le tigri- e le loro prede- a preservarsi.

LA CAMPAGNA DI NATALE DEL WWF PER PROTEGGERE LE SPECIE A RISCHIO

Sono molte le specie di animali che hanno bisogno di riacquistare gli spazi naturali necessari alla loro esistenza e il WWF le ha scelte come protagoniste di nuovi regali solidali, “che fanno bene al pianeta e sono perfetti per il Natale”. “Proteggerle. Lo stai facendo bene” è il claim della Campagna di Natale WWF 2023, al via oggi con la pubblicazione di un nuovo video, “realizzato con i linguaggi tipici del mondo della moda per attirare l’attenzione sulle specie a rischio e ricordarci quanto il loro e il nostro destino siano collegati- spiega il Wwf-, ma dirci allo stesso tempo che proteggerle è semplice e possiamo farlo partendo proprio dal Natale, regalando un capo sostenibile e fatto in lana 100% riciclata della nuova (e super glamour) WWF Conservation Collection. Ogni acquisto sul sito wwf.it/shop è facile ma non banale: un gesto consapevole che aiuterà a sostenere i progetti di conservazione che il WWF realizza in tutto il mondo. Una scelta per proteggere il futuro della natura e, quindi, anche il nostro, perché, oggi, #IlPandaSiamoNoi”.