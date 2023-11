Al via Soundmit, fiera dei synth e degli strumenti musicali di Torino

L’11 e 12 novembre va in scena Soundmit 2023, la tredicesima edizione della fiera dei synth e degli strumenti musicali di Torino, riferimento del settore

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 si terrà a Torino la nuova edizione dell’expo internazionale di sintetizzatori, strumenti musicali elettronici e tecnologie musicali Soundmit. Raggiunto il traguardo della tredicesima edizione, il Soundmit di Torino torna per una due giorni di musica live, expo strumenti, showcase, workshop e masterclass di altissimo livello con ospiti internazionali. Sede dell’evento sarà il Toolbox Co-working di Via Agostino da Montefeltro 2, già location della fortunata edizione precedente: oltre quaranta brand internazionali in esposizione, numerosi talk curati dai partner dell’evento e ben ventitre concerti.

Soundmit è la fiera italiana dedicata ai sintetizzatori e alle nuove tecnologie per l’audio e per la produzione musicale. Attiva dal 2011 al 2016 con il nome Torino Synth Meeting, nel 2017 diventa Soundmit – International Sound Summit per ampliare l’offerta al pubblico ed alle aziende partecipanti. Parla la lingua dei sintetizzatori, del pro audio, dei dj gear, degli effetti ed effetti per chitarra, dei software di produzione musicale, delle daw, dei plugins e dello studio gear.

Soundmit negli anni vanta collaborazioni con i maggiori media di settore e con partner istituzionali italiani ed esteri quali Italian Trade Agency, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università di Roma Tor Vergata, Dams dell’Università di Torino, Arduino (la nuova edizione si terrà nell’headquarter di Arduino a Torino), London School of Sound, Audio Developer Conference, SynthFest France e molti altri.

Fiore all’occhiello della tredicesima edizione sarà la nuova partnership con l’AES – Audio Engineering Society che curerà alcuni seminari specializzati.