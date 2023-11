Airbnb cambia sistema di verifica degli annunci e abbassa costi di pulizia

Nuovi aggiornamenti per Airbnb: tra le novità annunciate dalla piattaforma il sistema di verifica degli annunci, costi di pulizia più bassi e animali domestici

Il CEO di Airbnb, ha annunciato che è stato creato un nuovo sistema di verifica degli annunci che inizierà a Novembre in cinque paesi e si espanderà ad altri 30 entro il prossimo autunno.

La notizia è arrivata come parte di un annuncio più ampio pubblicato da Chesky su X (Twitter), sui miglioramenti al servizio dell’azienda. Ha detto che gli elenchi verificati inizieranno in 5 paesi piolota: Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito e Francia.

La società afferma che si tratta di una delle azioni finalizzate per “prevenire le frodi, rimuovere i malintenzionati e aumentare la fiducia nella nostra comunità”. Airbnb ha dichiarato di aver bloccato quest’anno l’adesione alla piattaforma di 157.000 annunci falsi e di averne rimossi altri 59.000 su un sito con oltre 7 milioni di annunci.

“Gli annunci verificati sono qualcosa che gli utenti richiedono da tempo e dovrebbero contribuire in qualche modo a migliorare la fiducia degli utenti in Airbnb”

Jamie Lane, capo economista di AirDNA , una società di dati e analisi che tiene traccia dei dati sugli affitti per vacanze a breve termine, ha accolto con favore l’annuncio. “Gli annunci verificati sono qualcosa che gli utenti chiedono da tempo e dovrebbero contribuire in qualche modo a migliorare la fiducia degli utenti in Airbnb”, ha affermato. “L’implementazione di questa funzionalità avvicina l’esperienza Airbnb alle aspettative che si potrebbero avere quando si effettua il check-in in un hotel.”

Airbnb ha cercato di migliorare e semplificare la piattaforma dal lato offerta, con iniziative per abbinare potenziali host con Superhost esistenti e per offrire un’assicurazione per l’host e altre protezioni . Ad agosto, durante la relazione sugli utili del secondo trimestre, la società ha annunciato che la sua offerta era aumentata del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Per ironia della sorte, quest’anno la società ha ottenuto molta pubblicità gratuita per un incidente che, secondo quanto riferito, ha coinvolto un affitto breve non verificato su un altro sito web. Alix Earle , una ventiduenne con milioni di follower che seguono i suoi consigli per la cura della pelle e il trucco su TikTok, era con alcuni amici in Italia quando ha pubblicato su TikTok che la casa dove avrebbero dovuto alloggiare non esisteva.

Qualcuno sull’account TikTok di Airbnb era tra gli oltre 5 milioni che hanno visualizzato il post – e un video successivo di Earle mostrava il suo gruppo divertirsi in una sontuosa villa e ringraziare Airbnb per aver organizzato tutto.

Non solo sistema di verifica degli annunci, ma tempi di risposta più rapidi e costi di pulizia più bassi e animali domestici

Il sistema di verifica degli annunci è solo uno degli aggiornamenti che Chesky ha evidenziato nel tweet di mercoledì. Ha inoltre parlato di nuovi filtri di ricerca per letti king-size e case in cui sono ammessi gli animali domestici; tempi di risposta più rapidi sulle chiamate al servizio clienti; e costi e prezzi di pulizia più bassi.

“I prezzi degli hotel sono aumentati del 10% rispetto a un anno fa”, ha scritto. “Il prezzo medio di un Airbnb con una camera da letto è sceso dell’1%. Questo autunno rilasceremo aggiornamenti per contribuire a rendere Airbnb ancora più conveniente.”

Ciò che Chesky non ha menzionato nel citare il prezzo delle unità con una camera da letto è che la tariffa giornaliera media complessiva di un affitto Airbnb è aumentata del 36% tra il 2019 e il 2022, come riportato dal direttore finanziario David Stephenson a febbraio durante un intero anno Call sugli utili 2022 con gli analisti .

“I prezzi all-inclusive incentivano l’inclusione delle spese di pulizia nelle tariffe”

Alla domanda sugli altri aggiornamenti, Lane di AirDNA ha detto che è stato bello vedere Airbnb rendere tutto più semplice per i proprietari di animali domestici. “Sappiamo da tempo che gli affitti in cui sono ammessi gli animali domestici sono apprezzati dagli ospiti e in molti casi possono anche guadagnare di più rispetto ai loro omologhi”, ha affermato.

Lane è intervenuto anche sulle spese di pulizia, che sono state un punto critico per molti ospiti , che hanno accusato gli host di aumentare la tariffa per compensare l’inserimento di tariffe giornaliere più basse che appaiono più in evidenza nei risultati di ricerca.

Chesky ha osservato che, in seguito al lancio della visualizzazione dei prezzi totali di Airbnb quest’anno, più di 260.000 annunci hanno abbassato o rimosso le spese di pulizia e quasi 3 milioni di annunci non addebitano spese di pulizia.

La ricerca di AirDNA mostra che le spese di pulizia sono principalmente una questione nordamericana. Solo il 15% delle strutture statunitensi non addebita spese di pulizia e il 18% in Canada. Al contrario, poco più della metà delle proprietà nel Regno Unito non applica alcuna commissione. Nella maggior parte dell’Europa occidentale, più di 2 strutture su 5 non applicano commissioni.

“Si potrebbe sostenere che i prezzi all-inclusive incentivano l’inclusione delle spese di pulizia nelle tariffe”, ha affermato Lane. “Il nuovo annuncio di Airbnb sembra rafforzarlo.”

Novità in un momento di turbolenza per gli affitti brevi

Il sistema di verifica degli annunci e gli altri aggiornamenti arrivano nel mezzo di un maggiore controllo normativo da parte dei governi locali. Airbnb ha accolto con favore gli sforzi dell’Unione Europea per creare regole uniformi per gli affitti a breve termine. Ha,invece, fatto causa a New York per impedire di implementare le normative che Airbnb ha definito un divieto di fatto contro gli affitti a breve termine.