Worldz rivoluziona l’esperienza di acquisto online di farmaci

Il futuro della farmacia è online ed i dati lo confermano. Negli ultimi anni il settore dell’e-pharmacy è cresciuto in modo significativo in Italia, un fenomeno accelerato dalla pandemia ma consolidato anche nel post-Covid grazie agli innumerevoli vantaggi offerti ai consumatori. Nel 2022, l’e-commerce dei prodotti da farmacia ha fatto un balzo in avanti arrivando a un fatturato di 673 milioni di euro, con una crescita del 24% rispetto all’anno precedente, fermatosi a 544 milioni (fonte Iqvia ). E le leve che continuano ad incrementare questo trend tra i consumatori sono l’affidabilità e la comodità dell’acquisto online.

Inoltre, secondo lo studio di We Are Social sul Digital 2022, nel nostro Paese sono circa 52 milioni le persone attive sui social media. Questi ultimi sono quindi un canale di ampia portata e diffusione, che ogni azienda può e deve sfruttare per far crescere la propria attività. Proprio per porre l’utente al centro dell’esperienza d’acquisto attraverso l’ottimizzazione della user experience, Farmaciaguacci.it e FarmaciaDelCorso.net hanno scelto di affidarsi a Worldz , per ampliare l’offerta di servizi per i loro clienti. Grazie a questa partnership, i due noti ecommerce del settore farmaceutico potranno offrire un servizio del tutto innovativo, dando ai consumatori l’opportunità di pagare parte degli acquisti con un Social Post.

Allo stesso modo di numerosi altri negozi online, Farmaciaguacci.it e farmaciadelcorso.net puntano alla fidelizzazione della clientela e all’aumento del loro volume d’affari. Grazie a Worldz, i visitatori dei siti delle due farmacie possono effettuare acquisti pagando una parte dell’importo attraverso una condivisione sui social.

Worldz rappresenta l’innovativo strumento che permette agli utenti di sfruttare la propria popolarità online come moneta di scambio per gli acquisti. Questo sistema non solo fidelizza e stimola i consumatori all’acquisto, ma promuove anche una pubblicità organica sui social attraverso il passaparola.

“Siamo orgogliosi di annunciare la nostra Partnership con Farmacia Guacci e Farmacia Del Corso, veri baluardi dell’ecommerce farmaceutico italiano,” afferma Joshua Priore, CEO di Worldz. “Il nostro obiettivo? Rivoluzionare l’esperienza di acquisto online. Grazie al nostro core business, l’innovazione arriva fino al checkout, introducendo il pagamento tramite social post anche per i consumatori di prodotti farmaceutici. Questa collaborazione rappresenta un significativo passo avanti nella nostra mission di digitalizzazione del settore farmaceutico, promettendo una combinazione di qualità, innovazione e una customer satisfaction elevata. Il nostro sentito ringraziamento va ai team di Farmacia Guacci e Farmacia Del Corso per aver scelto Worldz come partner in questa avventura all’insegna dell’innovazione.”

Attraverso la soluzione proposta da Worldz, i due e-commerce farmaceutici in circa 2 mesi hanno visto incrementare il proprio database di clienti di circa 1800 contatti in target e profilati. Questi consumatori hanno acquistato prodotti con un conversion rate del 46,74% generando circa 125K impressions dalle loro condivisioni Social. Anche il carrello medio è cresciuto, con un incremento del + 12,47% rispetto al carrello medio dei consumatori che non utilizzano Worldz.

“La nostra famiglia virtuale ha accolto con enorme piacere il progetto Worldz – afferma Alessandro Cinquegrana, eCommerce director di Farmaciaguacci.it e Farmaciadelcorso.net – La partnership nasce dalla volontà di intercettare le esigenze di un utente sempre più desideroso di sentirsi parte di una community e che grazie a Worldz assume il ruolo di social advisor: l’utente è quindi ancora una volta il protagonista del percorso di acquisto, che in questo modo diventa unico e coinvolgente. Da sempre il nostro obiettivo è quello di porre l’utente al centro dell’esperienza d’acquisto e grazie alla partnership con Worldz aggiungiamo un altro tassello al miglioramento della user experience per farmaciaguacci.it e farmaciadelcorso.net . Ringrazio Joshua Priore con cui c’è stata da subito una piena sintonia di intenti e la volontà di condividere un percorso di crescita ambizioso.”

