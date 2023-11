Previsioni meteo 9 novembre 2023: nuova perturbazione in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 novembre 2023: tempo in peggioramento al Nord-Ovest e poi anche al Centro per l’arrivo di una perturbazione

Condizioni meteo ancora all’insegna del maltempo sull’Italia. Dopo una breve pausa asciutta, il Nord e il Centro Italia già duramente colpiti dal maltempo si preparano ad affrontare una nuova perturbazione. Nella giornata di oggi un nucleo instabile raggiungerà dapprima le aree di Nord-Ovest e poi si estenderà anche al Centro: avremo piogge diffuse, neve sulle Alpi a quote medio-basse e rischio di nubifragi sulle aree interne delle regioni centrali. Tempo più asciutto invece al Sud.

Anche nel weekend possibilità di maltempo, con temperature in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 9 novembre 2023.

Al Nord: Nuvolosità irregolare a tratti compatta al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio precipitazioni in transito dai settori occidentali con deboli nevicate sulle Alpi dai 1200-1300 metri. In serata piogge in transito sul resto del settentrione, con ancora neve sui rilievi alpini a quote medie. Temperature minime stazionarie o in rialzoo e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Cieli poco nuvolosi al mattino, qualche apertura sull’Abruzzo. Al pomeriggio isolati piovaschi sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in peggioramento con piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge in arrivo sulla Sardegna. In serata ancora precipitazioni sulla Sardegna; peggiora nella notte sulle regioni peninsulari con piogge e temporali. Temperature minime in calo e massime stabili. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o localmente agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .