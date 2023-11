Marketing Espresso e Serenis insieme per il benessere mentale sui social

Per rendere il benessere mentale più accessibile, anche sui social, Marketing Espresso e la piattaforma per il benessere mentale Serenis hanno siglato un accordo di collaborazione

Rendere il benessere mentale più accessibile, anche sui social. Con questo obiettivo la media company Marketing Espresso e la piattaforma per il benessere mentale Serenis hanno siglato un accordo di collaborazione.

La media company che rende il marketing accessibile fondata da Marco Onorato e Alessandro Vajani sta supportando la piattaforma digitale per il benessere mentale fondata da Silvia Wang e Daniele Francescon, nella creazione di contenuti per i canali social, nello specifico LinkedIn e Instagram, con l’obiettivo di costruire una community, studiandone a fondo l’identità e cercando dei punti di contatto con il target potenziale che potevano raggiungere sui social tramite i loro contenuti. Successivamente, è stato elaborato un piano editoriale dedicato a ciascun canale e proposte contenutistiche che potessero raggiungere gli obiettivi di crescita delineati.

“Parlare di benessere mentale sui social in modo serio, empatico e leggero non è semplice. È un lavoro quotidiano faticoso e impegnativo, di grande responsabilità: anche per questo ogni contenuto che pubblichiamo viene validato clinicamente da uno o una psicoterapeuta. Se si scelgono dei compagni di viaggio in un tipo di divulgazione come questa è importante che siano quelli giusti e che comprendano allo stesso tempo il peso e l’opportunità di ogni singolo contenuto. Con Marketing Espresso è stato così, fin dall’inizio, fin dal primo contenuto – afferma Giorgia Grassi, Brand & Content Manager di Serenis

Nello specifico, attraverso il supporto di Marketing Espresso, Serenis ha incrementato il seguito della pagina LinkedIn del 115% rispetto al periodo precedente e le interazioni di quasi il 500%.

Sul profilo Instagram, solo nel primo mese di attività, le interazioni sono aumentate del 50% e designato il record di crescita della pagina in termini di follower aumentando in un solo mese circa il 12% della follower base.

“Siamo molto felici dei risultati raggiunti – affermano i co-founder di Marketing Esprsso, Marco Onorato e Alessandro Vajani – Tutto questo è possibile quando sie riesce a creare un focus contenutistico basato sul valore e non semplicemente sulla promozione, cercando di far uscire il brand nel suo obiettivo, valore e missione piuttosto che nelle sue offerte commerciali. Ovviamente questo equilibrio deve essere un intento comune dell’agenzia e del cliente. Siamo solo all’inizio ma speriamo di continuare a raggiungere ottimi risultati con Serenis, al fine di contribuire in modo positivo in un settore così importante per tutti”.