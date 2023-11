Investire in valuta virtuale ha prodotto rendimenti sbalorditivi per alcuni, ma il settore presenta ancora dei rischi.

È possibile diventare ricchi sfondati investendo in criptovalute, ma è anche molto probabile perdere tutti i tuoi soldi. Investire in criptovalute è rischioso, ma può essere un buon investimento se lo fai correttamente e come parte di un portafoglio diversificato.

Investire in criptovalute

La criptovaluta è un buon investimento se desideri ottenere un’esposizione diretta alla domanda di valuta digitale. Un’alternativa più sicura ma potenzialmente meno redditizia è acquistare azioni di società esposte alla criptovaluta.

Esaminiamo i pro e i contro dell’investimento in criptovaluta.

La criptovaluta è sicura?

Diversi fattori dimostrano che la criptovaluta non è sempre un investimento sicuro. Nel frattempo, emergono altri segnali che indicano che la criptovaluta è qui per restare.

Gli scambi di criptovaluta, più delle borse valori, sono vulnerabili agli attacchi degli hacker e diventano bersagli di altre attività criminali.

Le violazioni della sicurezza hanno portato a perdite considerevoli per gli investitori a cui sono state rubate le loro valute digitali, spingendo molti scambi e assicuratori di terze parti a iniziare a offrire protezione contro gli attacchi hacker.

Conservare la criptovaluta su uno scambio centralizzato significa che non hai il pieno controllo sulle tue risorse. Uno scambio potrebbe congelare i tuoi beni in base a una richiesta del governo, oppure lo scambio potrebbe fallire e non avresti alcuna possibilità di ricorso per recuperare i tuoi soldi.

Alcuni proprietari di criptovalute preferiscono opzioni di “cold storage” offline come i portafogli hardware, ma il cold storage presenta una serie di sfide. Il rischio maggiore è quello di perdere la chiave privata; senza una chiave, è impossibile accedere alla tua criptovaluta.

Inoltre, non vi è alcuna garanzia che un progetto crittografico in cui investi abbia successo. La concorrenza è feroce tra migliaia di progetti blockchain e molti progetti non sono altro che truffe. Solo una piccola percentuale di progetti di criptovaluta alla fine prospererà.

Le autorità di regolamentazione potrebbero anche reprimere l’intero settore delle criptovalute, soprattutto se i governi vedono le criptovalute come una minaccia piuttosto che come una tecnologia innovativa.

Gli elementi tecnologici all’avanguardia della criptovaluta aumentano anche i rischi per gli investitori. Gran parte della tecnologia è ancora in fase di sviluppo e non è ancora ampiamente provata negli scenari del mondo reale, anche se scegliere delle piattaforme di trading affidabili, come immediate evex , può fare una grande differenza in termini di sicurezza.

Molte criptovalute come Bitcoin ed Ethereum vengono lanciate con obiettivi ambiziosi, che possono essere raggiunti in orizzonti temporali a lungo termine.

Sebbene il successo di qualsiasi progetto di criptovaluta non sia garantito, i primi investitori in un progetto di criptovaluta che raggiunge i suoi obiettivi possono essere ampiamente ricompensati a lungo termine.

Bitcoin come investimento a lungo termine

Bitcoin, essendo la criptovaluta più conosciuta, beneficia dell’effetto rete: più persone vogliono possedere Bitcoin perché Bitcoin è posseduto dalla maggior parte delle persone. Bitcoin è attualmente visto da molti investitori come “oro digitale”, ma potrebbe anche essere utilizzato come forma digitale di denaro.

Gli investitori in Bitcoin credono che la criptovaluta acquisirà valore nel lungo termine perché l’offerta è fissa, a differenza dell’offerta di valute fiat come il dollaro statunitense o lo yen giapponese.

La fornitura di Bitcoin è limitata a meno di 21 milioni di monete, mentre la maggior parte delle valute può essere stampata per volontà dei banchieri centrali. Molti investitori si aspettano che Bitcoin guadagni valore man mano che le valute fiat si deprezzano.

Coloro che sono ottimisti riguardo al fatto che Bitcoin venga ampiamente utilizzato come denaro digitale credono che abbia il potenziale per diventare la prima valuta veramente globale.

Ethereum come investimento a lungo termine

Ether è la moneta nativa della piattaforma Ethereum e può essere acquistata dagli investitori che desiderano ottenere un’esposizione del portafoglio su Ethereum. Mentre Bitcoin può essere visto come l’oro digitale, Ethereum sta costruendo una piattaforma informatica globale che supporta molte altre criptovalute e un enorme ecosistema di applicazioni decentralizzate (“dApp”).

Il gran numero di criptovalute costruite sulla piattaforma Ethereum, oltre alla natura open source delle dApp, creano opportunità per Ethereum di beneficiare anche dell’effetto rete e di creare valore sostenibile a lungo termine.

La piattaforma Ethereum consente l’uso di “contratti intelligenti”, che vengono eseguiti automaticamente in base ai termini scritti direttamente nel codice del contratto.

La tecnologia dei contratti intelligenti ha un potenziale significativo per rivoluzionare grandi industrie come quella immobiliare e bancaria e anche per creare mercati completamente nuovi.