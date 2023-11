La Commissione UE lancia il concorso “ImagineEU” per le scuole superiori

La Commissione europea lancia il concorso “ImagineEU” per le scuole secondarie di secondo grado: ecco come partecipare

Durante questo anno scolastico, gli studenti italiani sono invitati a condividere le proprie idee su come rendere l’Europa un posto (ancora) migliore in cui vivere, con la possibilità di vincere un viaggio di studio a Bruxelles! Il concorso è complementare alla pubblicazione del kit di strumenti didattici “La democrazia dell’UE in azione – Di’ la tua con l’Iniziativa dei cittadini europei”, che gli insegnanti possono utilizzare per far sì che gli studenti familiarizzino con le aree di azione dell’Unione europea e con gli strumenti a disposizione dei cittadini per partecipare all’operato dell’UE.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta l’UE sono invitati a partecipare al concorso ImagineEU creando e condividendo un breve video su un’idea innovativa che migliorerebbe le proprie comunità e che potrebbe essere oggetto di una legge dell’UE.

Il concorso ImagineEU si basa sul concetto di ICE, che consente ai cittadini dell’Unione europea di assumere un ruolo attivo nell’influenzare le politiche dell’UE e nei processi democratici dell’UE. Gli studenti che parteciperanno al concorso saranno incoraggiati a conoscere meglio l’UE e a sviluppare le proprie capacità di comunicazione e collaborazione attraverso l’uso del kit di strumenti didattici sull’ICE per le scuole, recentemente pubblicato.

Chi può partecipare?

Il concorso è aperto agli studenti che frequentano gli ultimi due anni dell’istruzione secondaria in uno Stato membro dell’UE. I video (della durata massima di 3 minuti) devono essere sviluppati e prodotti da un gruppo di massimo 7 studenti della stessa scuola, sotto la supervisione di uno o due insegnanti.

Una volta inviati, i video idonei saranno caricati sulla pagina web del concorso, dove gli spettatori saranno incoraggiati a votare e a sostenere i loro preferiti.

Al termine della votazione pubblica, i video migliori saranno valutati dalla giuria del concorso e verranno annunciati i tre video vincitori.

La data di chiusura delle iscrizioni è il 13/12/2023. Il regolamento completo del concorso, le specifiche tecniche del video e i dettagli sulle applicazioni sono disponibili sul sito web del concorso.

Cosa si vince?

Le tre squadre vincitrici, composte da 7 studenti e 2 insegnanti, si aggiudicheranno un viaggio studio a Bruxelles.

Durante il viaggio, gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti delle istituzioni europee che si occupano dell’ICE e di conoscere meglio il ruolo delle diverse istituzioni dell’UE e la storia dell’UE.

Cos’è l’iniziativa dei cittadini europei (ICE)?

l’ICE è uno strumento democratico concepito per incoraggiare i cittadini che vivono nei diversi Stati membri dell’Unione europea a chiedere un cambiamento su questioni che li riguardano e sulle quali la Commissione europea ha il potere di proporre leggi comunitarie.

L’ICE consente a gruppi di organizzatori (provenienti da almeno 7 Stati membri) di proporre una normativa che potrebbe influenzare il futuro delle politiche dell’UE.

Dopo una verifica dell’ammissibilità legale, i cittadini dell’UE sono invitati a sostenere le iniziative nel corso di un anno. Una volta che l’iniziativa ha raccolto un milione di firme ed è stata convalidata dalle autorità nazionali, i Commissari decidono la risposta ufficiale all’iniziativa, evidenziando quali eventuali azioni seguiranno e la motivazione.

Dal 2012, si sono avviate 103 iniziative dei cittadini dell’UE riguardanti politiche che vanno dall’ambiente, al benessere degli animali, ai trasporti e alla tutela dei consumatori, fino ai diritti sociali e fondamentali. Al momento 10 iniziative sono in fase di raccolta delle firme e 9 iniziative hanno ricevuto una risposta ufficiale dalla Commissione europea.

Cos’è il kit di strumenti didattici sull’ICE “La democrazia dell’UE in azione” per le scuole?

Il kit interattivo di strumenti didattici sull’ICE per le scuole è ideato per consentire agli studenti delle scuole superiori di acquisire conoscenze e competenze necessarie per diventare cittadini dell’UE più attivi e impegnati. Il kit di strumenti didattici è composto da quattro unità tematiche, ognuna con un diverso focus, passando da informazioni di carattere più generale sull’Unione europea a informazioni e attività specifiche relative all’iniziativa dei cittadini europei. Il kit di strumenti didattici sull’ICE è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

L’ICE in Italia

Oltre 900 cittadini organizzatori hanno avviato 103 iniziative dei cittadini europei, 105 di questi organizzatori erano italiani. In tutta l’UE sono state raccolte 18 milioni di firme a sostegno di iniziative, più di 2 milioni di queste sono state raccolte in Italia.

