Energia rinnovabile: grandi risultati per il sistema SEM

Secondo il report mensile di Terna, nei primi 8 mesi del 2023 le FER (“Fonti di Energia Rinnovabile”) hanno coperto il 43,8% della domanda elettrica dell’Italia. La produzione da rinnovabili ad agosto è così ripartita: 34,7% idrico, 33,3% fotovoltaico, 15,5% eolico, 12,6% biomasse e 3,9% geotermico. Nei primi otto mesi del 2023 l’incremento di capacità in Italia ha toccato quota 3.470 MW, un valore superiore di circa 1.733 MW (+100%) rispetto allo stesso periodo del 2022.

Proseguono il recupero della produzione da fonte idrica (+49,8%) e la crescita del fotovoltaico (+19,8%), in aumento anche la produzione da fonte eolica (+43,8%). La produzione dovrebbe più che raddoppiare entro il 2030, lasciando grandissimi spazi a chi opera nel settore. Una delle problematiche più ricorrenti nell’ambito della Transizione energetica è quella relativa ai generatori a combustibile, molto inquinanti (funzionano con fonti fossili), pericolosi, rumorosi, inefficienti e poco puliti.

A questa esigenza risponde il Progetto SEM (“Super Energy Mobile”), il primo sistema di produzione di energia ibrida alimentato da fonti rinnovabili, totalmente trasportabile, brevettato e che non richiede nessuna licenza per l’uso. SEM è stato sviluppato da Deagle (https://deagle.it/), Società di ingegneria che sviluppa soluzioni per i settori aerospaziale, energie rinnovabili e intelligenza artificiale; settori nei quali i fondatori e il team vantano know-how ed esperienza pluri-decennali.

Il sistema SEM risponde al crescente fabbisogno di energia green, per esempio negli eventi come alternativa ai generatori a gasolio altamente inquinanti. Inoltre, risponde al fabbisogno di energia dove le infrastrutture non vengono realizzate in quanto inefficienti e particolarmente costose, come nelle Comunità Montane o nei villaggi rurali in Africa e altrove.