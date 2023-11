L’uomo più sexy del mondo del 2023 è Patrick Dempsey

Patrick Dempsey eletto da People uomo più sexy del mondo. L’attore 57enne eredita il titolo da Chris Evans

A 57 anni Patrick Dempsey è l’uomo più sexy del mondo. Ad eleggerlo la rivista People, che come ogni anno assegna l’ambito titolo ad una star. “Sono felice che accada in questo momento della mia vita”, ha commentato l’attore, che eredita la qualifica da Chris Evans, eletto uomo più sexy del mondo nel 2022.

PATRICK DEMPSEY È L’UOMO PIÙ SEXY DEL MONDO

“È bello avere questo riconoscimento e sicuramente il mio ego si gonfia un po’, ma mi dà la piattaforma per usarlo per qualcosa di positivo”. Quando è stato informato del titolo, Patrick Dempsey ha raccontato di essere rimasto di stucco: “Ho chiesto se fosse uno scherzo, non ho mai pensato di poter competere per la posizione”.

Il 2023 è un anno d’oro per l’attore anche dal punto di vista professionale. Il 16 novembre uscirà in sala ‘Thanksgiving’, il nuovo horror di Eli Roth, mentre il 14 dicembre lo vedremo in ‘Ferrari’, il film biografico diretto da Micheal Mann in cui interpreterà il pilota Piero Taruffi.

“Seguivo il film da anni, quindi ho chiamato Michael e gli ho detto: ‘Voglio discutere di come farne parte’”, racconta Dempsey a People. “Questo mi ha insegnato che se vuoi davvero qualcosa, devi farlo da solo.”