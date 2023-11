Stasera su Rai 4 “Il silenzio degli innocenti”: la trama del film

Per il ciclo “Dossier Hannibal the Cannibal” stasera su Rai 4 in onda “Il silenzio degli innocenti”: ecco la trama del film

In occasione del 35° anniversario della prima pubblicazione del romanzo “Il silenzio degli innocenti” di Thomas Harris, Rai 4 ripropone l’universo creato dallo scrittore statunitense lanciando un ciclo settimanale che unisce alcune delle trasposizioni cinematografiche e televisive originate dal romanzo: “Dossier Hannibal the Cannibal”.

A partire dall’8 novembre, per due mercoledì, la prima serata di Rai 4 vedrà la messa in onda del film premio Oscar “Il silenzio degli innocenti” e, il 15 novembre, del suo prequel “Hannibal Lecter – Le origini del male”, mentre in seconda serata, a partire da mercoledì 8 novembre, sarà programmata la serie “Clarice”, che proseguirà anche nei mercoledì successivi.

Si comincia quindi mercoledì 8 novembre, alle 21.20, con il pluripremiato “Il silenzio degli innocenti” (1991), in cui la giovane agente dell’FBI Clarice Starling segue il caso di Buffalo Bill, uno psicopatico che rapisce, tortura e uccide giovani ragazze in carne. Per individuare l’imprendibile killer, Clarice si rivolge allo psichiatra Hannibal Lecter, richiuso in una cella di massima sicurezza del Chesapeake State Hospital perché accusato di omicidio e cannibalismo. Candidato a 7 premi Oscar, il film, diretto da Jonathan Demme e interpretato da Anthony Hopkins e Jodie Foster ne ha vinti ben 5, tra i quali miglior film, miglior regia e migliori interpretazioni, passando velocemente alla storia degli Academy e imponendosi come uno dei più influenti thriller della Storia del Cinema.

A seguire, saranno programmati i primi tre episodi della serie “Clarice”, che proseguirà in seconda serata anche nei mercoledì successivi, incentrata sui casi criminali affrontati dall’agente Starling, che ha il volto della talentuosa attrice australiana Rebecca Breeds.