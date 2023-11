Previsioni meteo 8 novembre 2023: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023: ancora piogge sulle regioni settentrionali e centrali, tempo più asciutto al Sud Italia

La prima settimana di novembre ha visto condizioni meteo marcatamente instabili sull’Italia a causa del transito di una serie di perturbazioni che hanno colpito specie il Nord e il Centro. Nella giornata di oggi il clima risulterà più asciutto sulle aree centro-settentrionali della nostra Penisola, mentre le piogge si sposteranno al Sud peninsulare e Sicilia. Secondo i modelli meteo, entro il fine settimana una nuova e intensa perturbazione raggiungerà di nuovo il Nord e il Centro portando notevoli cumulati di pioggia, mentre dalla prossima settimana si intravede una fase più stabile. Temperature senza variazioni di rilievo e in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 novembre 2023.

Al Nord: Giornata stabile e asciutta con sole prevalente su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio, salvo banchi di nebbia e nubi basse in Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità in aumento al Nord-Ovest e ancora foschie e nebbie in formazione in Pianura Padana. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, residui fenomeni sulle coste abruzzesi. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutti i settori. In serata nuvolosità in aumento sullla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio residue piogge su regioni ioniche e Sicilia orientale, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .