Ospiti e brani: le anticipazioni del terzo live di X Factor

Appuntamento domani sera su Sky Uno e in streaming su Now con il terzo live di X Factor: gli ospiti saranno Colapesce e Dimartino, ecco i brani che porteranno i concorrenti

Tutto pronto per il terzo live di X Factor che andrà in onda domani sera su Sky Uno e in streaming su Now. A farla da padrone, come sempre, saranno le esibizioni degli undici concorrenti rimasti in gara che domani si affronteranno con brani simbolo della ‘musica ribelle’: canzoni che hanno segnato la storia della musica, tra politica e sociale e saputo stimolare riflessioni e dibattito.

A condurre lo show sul grande palco della X Factor Arena ci sarà, come sempre, Francesca Michielin, accanto a lei i quattro giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

I BRANI ASSEGNATI

Per la squadra di Fedez, che ha dovuto salutare ASIA, eliminata della seconda puntata dei Live:

Maria Tomba – Sono Un Ribelle Mamma degli Skiantos;

Sarafine – Get Up, Stand Up dei The Wailers;

Per la squadra di Ambra:

Gaetano De Caro – Born This Way” di Lady Gaga;

Angelica – Generale di Francesco De Gregori;

Matteo Alieno – Non è per sempre” degli Afterhours;

Per la squadra di Dargen:

Il Solito Dandy – Compagno di scuola di Antonello Venditti;

Settembre porterà “Girls Just Want To Have Fun” di Robert Hazard (nella versione di Cyndi Lauper);

Stunt Pilots – Nessuno Mi Può Giudicare di Caterina Caselli;

Per la squadra di Morgan:

Selmi – La Libertà di Giorgio Gaber;

SickTeens – Rebel Rebel di David Bowie;

Astromare – Anyway dei Genesis.

GLI OSPITI

Ospiti della nuova puntata di X Factor 2023 saranno Colapesce Dimartino, i due cantautori dei record che porteranno per la prima volta dal vivo, in attesa di vederli in concerto nei club dal 23 novembre, il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”.