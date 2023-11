Nimsay torna con “baci baci”, il nuovo singolo

“baci baci” è il nuovo singolo di NIMSAY disponibile in digital e radio, distribuito da Universal Music Italia

Il brano inserito da Spotify nelle playlist editoriali New Music Friday Italia, Caleido e Anima R&B è stato prodotto dalla stessa Nimsay con Luca Toli e Mario Tortoriello. Il testo parla del rapporto con se stessi e del non riuscire a comprendere parti di sé che si vorrebbero cancellare. Allo stesso tempo “baci baci” diventa un saluto al passato. È un’addio definitivo, non necessariamente ad una persona, ma a tutto ciò che non ci fa stare bene. Il nuovo singolo sarà presentato in un live per Rockit all’Ostello Bello di Napoli per il festival “Palchi Belli” in collaborazione con Tuborg. Sonorità clubbing si intrecciano a suoni più moderni e ad un istinto pop di respiro internazionale che fa da sfondo alla voce ipnotica della giovanissima artista di Avellino.

“baci baci è nata letteralmente nel caos, senza seguire uno schema preciso. Il modo in cui è stata scritta corrisponde un po’ a come mi sento quando i pensieri prendono il sopravvento. Guardarsi dentro non è per nulla semplice e a volte dobbiamo sforzarci di farlo anche quando la cosa ci spaventa”.

NIMSAY è il progetto di Yasmin Corrado, 19 anni, Avellino. Cantautrice, ha iniziato ad avvicinarsi alla musica e al canto grazie a suo pradre. Diplomata al Liceo Musicale, ha studiato anche canto e pianoforte. Inizia a scrivere a 14 anni le prime canzoni, e nel 2021 pubblica con buoni riscontri i brani “Luca Tropicale”, “Sabato” e “Tira e Molla” inserita in “New Music Friday Italia” e nelle playlist editoriali di Spotify ed Apple Music. Ama sperimentare con la moda e il make up che utilizza per esprimersi nello stesso modo in cui si esprime con la musica. Nell’estate 2023 partecipa al RDS Summer Festival e al Deejay On Stage ed è nella rosa dei 27 artisti selezionati da Rockit tra le 561 candidature ricevute per “Palchi Belli 2023”.