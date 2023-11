La nave da crociera Spirit Discovery colpita da una tempesta: 100 feriti

La Spirit of Discovery è rimasta in balìa della tempesta che ha causato 100 feriti per diverse ore, per poi arrivare al porto di Portsmouth

Momenti di terrore a bordo della Spirit of Discovery. La nave da crociera della Saga Cruises è stata sorpresa da una forte tempesta nel Golfo di Biscaglia (QUI IL VIDEO), al largo delle coste francesi. Feriti circa 100 passeggeri, di cui la maggior parte con lieve lesioni.

Spirit of Discovery era partita da Portsmouth, in Inghilterra, lo scorso 24 ottobre per un viaggio di 14 giorni verso le Isole Canarie. Tuttavia, a causa del maltempo, la tappa finale a Las Palmas era stata annullata. Da qui la pianificazione di una nuova rotta verso il porto di La Coruna, nel nord-ovest della Spagna. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, però, il porto è stato chiuso e l’equipaggio ha preso la decisione di invertire la rotta e far ritorno nel Regno Unito. Nel corso del viaggio di ritorno, la Spirit of Discovery è finita nel mezzo di una potente tempesta nelle acque Golfo di Biscaglia, con onde alte anche 10 metri e venti di oltre 100 km orari.

Come riportano i media inglesi, a causa del maltempo il sistema di sicurezza dei propulsori si è attivato, facendola virare bruscamente e provocando un arresto improvviso della nave. Sarebbe questa improvvisa manovra ad aver causato il ferimento di circa 100 passeggeri. La Spirit of Discovery è rimasta in balìa della tempesta per diverse ore, per poi arrivare al porto di Portsmouth lunedì 6 novembre.