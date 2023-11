“Inizia la festa” è la nuova canzone di Ivan Granatino

In rotazione radiofonica “Inizia la festa”, il nuovo singolo di Ivan Granatino disponibile anche online sulle piattaforme di streaming digitale

“Inizia la festa” è un brano esplosivo e coinvolgente che celebra la gioia dello stare insieme e cattura perfettamente l’atmosfera vivace e la spensieratezza di una festa. Si tratta di un vero e proprio invito a lasciarsi andare, a dimenticare i problemi e a ballare fino a domani.

Questo brano è stato inserito nel film in una scena in cui i bambini, dato che non ci sono i genitori, organizzano una festa.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Sono molto felice di aver preso parte a questa colonna sonora. Federico Moccia è un regista che sa e ha saputo raccontare spaccati di vita e di nuovi generazioni quindi quando mi è stata proposta la collaborazione ho accettato subito. Di certo non è proprio un brano che rappresenta in pieno il mio mondo musicale ma sicuramente mettersi in gioco e interpretare uno spaccato gioioso sì, fa parte di me. Tra l’altro ‘Inizia la festa’ è il mio brano preferito fra i due scelti per il film Mamma Qui Comando Io”.

Biografia

Ivan Granatino è uno degli artisti in costante crescita nel panorama musicale campano e non solo.

Milioni di stream e grandi palchi segnano la carriera di Granatino degli ultimi anni ma il suo percorso artistico parte da bambino. Ivan nasce a Caserta nel 1984 e fin da piccolo inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica grazie al padre, interprete di musica classica napoletana, che gli trasmette quella che è diventata poi una grande passione che si orienta sempre di più verso il pop urban, tanto da intraprendere un percorso artistico personale che lo porta a creare un crossover tra vari generi musicali. La sua formazione si divide tra corsi di canto, lezioni di musica e tanti provini in lungo e in largo per lo stivale.

Grazie al suo stile con cui passa con disinvoltura dal rap, all’r&b, dalla musica dance al rock, Ivan Granatino collabora con i maggiori rappresentanti del panorama musicale italiano tra cui Gigi D’Alessio, Clementino, Club Dogo, Luchè dei Cosang , Mario Fargetta e Danti. Nel 2014, il grande palcoscenico di Rai Due di The Voice of Italy offre al giovane rapper la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico e farsi apprezzare dalla giuria, infatti dopo aver superato l’audizione al buio sceglie J-Ax come coach nella sua avventura. Dopo l’esperienza tv, Ivan scala le classifiche stream co numeri record su spotify e YouTube con Caramella e Obsesion. Nel 2021 il palco di Sanremo con Gigi D’Alessio e altri programmi tv. Ora in tour e nei locali.

“Inizia la festa” è il nuovo singolo.