In libreria “Le ragazze di Verate” di Virginia Bramati

Virginia Bramati ci regala l’emozione di poter leggere uno di seguito all’altro i suoi primi tre romanzi, a partire dal grande successo “Tutta colpa della neve!”

Tre ragazze di oggi: determinate, coraggiose, indipendenti eppure capaci di credere nei sogni. Intorno a loro, il grande mondo fatto di metropoli dai grattacieli svettanti, sfide lavorative ambiziose e mille possibili strade da imboccare. Nel cuore di ognuna, però, c’è una certezza: Verate, sulle rive dell’Adda, piccolo borgo di una Brianza immaginaria ma non troppo in cui sorgono una grande villa patrizia ancora abitata da un conte e una piccola trattoria dove trovare riparo e conforto in ogni stagione dell’anno.

Per Annalisa Molinari, detta Sassi, Costanza Moretti e Alessandra Mantovani, Verate è il punto di partenza ma al tempo stesso quello a cui tornare nei momenti cruciali della vita. Perché ciascuna di loro nasconde un segreto che solo nell’atmosfera autentica di Verate, all’ombra dei suoi alberi secolari e tra i suoi abitanti sinceri, può finalmente dischiudersi, svelarsi e aprire la strada all’amore. Virginia Bramati ci regala l’emozione di poter leggere uno di seguito all’altro i suoi primi tre romanzi, a partire dal grande successo Tutta colpa della neve! (e anche un po’ di New York), attraverso il magico racconto natalizio di Meno cinque alla felicità fino all’incalzante narrazione di E se fosse un segreto?

Tre romanzi d’amore, segreti e sorrisi, che fanno nascere il desiderio di trovare anche noi una casa a Verate o almeno sederci alla trattoria Moretti per bere un bicchiere insieme e sorridere alla vita, sull’argine del fiume…

Virginia Bramati vive e lavora a Milano. Ha cominciato a scrivere per sé e per le sue sorelle, giungendo all’esordio nel 2014, con Tutta colpa della neve (e anche un po’ di New York). Da allora è seguita da una community sempre più vasta di affezionate lettrici e ha pubblicato Meno cinque alla felicità, E se fosse un segreto?, Tutta colpa della mia impazienza (e di un fiore appena sbocciato), Cercasi amore vista lago, Quello che ancora non sai di me e Un bacio con gli occhi. I suoi romanzi sono tradotti in diversi Paesi.