Diabete di tipo 1: meno bisogno di insulina con semaglutide precoce

Nel diabete di tipo 1 l’utilizzo molto precoce del GLP-1 agonista semaglutide può aiutare a ridurre la necessità di insulina, come suggerito dai risultati ottenuti in una piccola serie di casi pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Dieci adulti con una nuova diagnosi di diabete di tipo 1 hanno inizialmente ricevuto una dose settimanale di 0,125 mg di semaglutide per via iniettiva che è stata aggiustata fino a un massimo di 0,5 mg a settimana, mentre l’insulina prandiale veniva ridotta.

Entro 3 mesi dall’inizio del trattamento con semaglutide, tutti i pazienti avevano completamente sospeso l’insulina prandiale. Entro 6 mesi, sette soggetti sono stati anche in grado di eliminare l’insulina basale, hanno riferito il primo autore Paresh Dandona della State University of New York a Buffalo, Williamsville, New York, e colleghi. «Nel complesso le nostre osservazioni preliminari supportano la necessità di studi clinici prospettici randomizzati con un numero maggiore di pazienti per valutare ulteriormente questo approccio» hanno suggerito.

Nuovi agenti antidiabetici anche nel diabete di tipo 1?

I recenti agenti antidiabetici agonisti del GLP-1 o SGLT2 inibitori sono ampiamente utilizzati per il diabete di tipo 2 e l’obesità ma attualmente non sono approvati dalla FDA per il diabete di tipo 1. Nessuno di essi ha ancora ottenuto questa indicazione, spesso per via delle preoccupazioni sulla chetoacidosi diabetica e sull’ipoglicemia legate alla loro importante azione di riduzione della glicemia.

La serie di casi pubblicata ha seguito dal 2020 al 2022 dieci pazienti di età compresa tra 21 e 39 anni con una nuova diagnosi di diabete di tipo 1. La metà erano donne, tutti tranne uno erano bianchi e in generale l’indice di massa corporea medio al basale era di 25,1. Quattro inizialmente presentavano chetoacidosi diabetica al momento della diagnosi mentre gli altri avevano poliuria, polidipsia e perdita di peso. Nove pazienti avevano anticorpi contro la decarbossilasi dell’acido glutammico e uno aveva autoanticorpi contro l’antigene insulare 2.

I partecipanti hanno iniziato il trattamento con semaglutide entro 3 mesi dalla diagnosi, dato che la maggior parte dei soggetti con diabete di tipo 1 di nuova insorgenza presenta una sostanziale riserva di cellule beta intatta, hanno osservato gli autori. La terapia è stata avviata con una dose settimanale di 0,125 mg di semaglutide per via iniettiva, che è stata aggiustata fino a un massimo di 0,5 mg a settimana, mentre l’insulina prandiale veniva ridotta. Al contempo veniva limitata l’assunzione di carboidrati.

Al basale, la dose media totale di insulina era di 0,35 U/kg, mentre le dosi di insulina basale e in bolo erano rispettivamente di 0,21 U/kg e 0,15 U/kg.

Controllo glicemico e riduzione della dose di insulina

Con semaglutide il livello medio di emoglobina glicata (HbA1c) si è ridotto, passando dall’11,7% al basale fino al 5,9% entro 6 mesi di trattamento e ha continuato a scendere fino al 5,7% a 12 mesi. I pazienti trattati con semaglutide hanno inoltre mostrato un aumento significativo dei livelli medi di peptide C a digiuno, passati da 0,65 ng/ml al basale a 1,05 ng/ml entro la fine dello studio e hanno trascorso l’89% del tempo nell’intervallo glicemico target, come misurato tramite il monitoraggio continuo del glucosio.

Considerata l’assenza di un braccio di controllo, i ricercatori hanno confrontato i dati relativi alla HbA1c con i gruppi di controllo di quattro studi che hanno coinvolto pazienti con diabete di tipo 1 precoce, in cui il miglioramento iniziale dei livelli di emoglobina glicata è stato osservato solo durante i primi 6 mesi. «In seguito tutti i pazienti hanno mostrato un aumento del livello di HbA1c, un risultato coerente con la fine del cosiddetto “periodo di luna di miele” nel trattamento del diabete di tipo 1 precoce» hanno scritto gli autori.

Durante la titolazione della dose di semaglutide è stata osservata solo una lieve ipoglicemia, che non si è più verificata in nessun paziente una volta che la dose è stata stabilizzata. Non sono stati rilevati eventi di chetoacidosi diabetica o altri eventi avversi gravi.

