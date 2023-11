Angus McOg online con il nuovo singolo e video “Communist Party Party”

Il divertente frullato math-folk “Communist Party Party” è il nuovo estratto da Cirrus, l’ultimo lavoro in studio di Angus McOg

Il divertente frullato math-folk “Communist Party Party” è il nuovo estratto da Cirrus, l’ultimo lavoro in studio di Angus McOg, uscito in Italia per la label Murmur Music (Audioglobe) e in UK per Gare Du Nord.

L’idea di partenza di “Communist Party Party” è stata quella di giocare intorno alla discrepanza tra qualcosa che è noto e scontato nel contesto da cui veniamo e il fatto che ciò sia del tutto ignorato altrove, tanto da poter sembrare del tutto naïf e surreale.

L’episodio che ha dato origine al tutto capitò quando una volta una ragazza inglese chiese ad Angus McOg che cosa facesse la gente dalle sue parti per divertirsi nelle pigre e tiepide sere di fine estate. Fu così che l’artista provò a spiegarle che cosa fosse la Festa de l’Unità! Non fu semplice, molti delicati aspetti geopolitici e sociologici legati alla Guerra Fredda e alle tradizioni alimentari regionali finirono inevitabilmente “lost in translation”. Ma anche se alla fine lei ci capì poco o nulla, ne emerse un meraviglioso affresco dadaista, fatto di mensole con gli amari sotto i ritratti di Gramsci, di luna park e venditori d’auto, di cuba libre e fiere del libro, ma soprattutto di infinite distese di tagliatelle al ragù, tortelloni, lasagne e lambrusco. Il risultato di questo clash culturale era qualcosa di bizzarro, genuino eppure straniante, messianico e punk allo stesso tempo… grande materiale per una canzone.

Il video è opera del regista Fabio Fiandrini, e unisce le riprese e gli scatti fatti dal fotografo Enrico Maria Bertani alla band, a cena alla Festa de l’Unità di Modena nel mese di Agosto 2023, a footage d’archivio, tratto principalmente dalla pellicola del 1929 “L’uomo con la macchina da presa”, del regista Dziga Vertov.

Guarda il video di “Communist Party Party”

https://youtu.be/xlUbAX-CoSU