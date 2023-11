Alopecia areata: più peli e capelli con la dose di baricitinib 4 mg

I pazienti con alopecia areata che non hanno risposto a baricitinib 2 mg hanno ottenuto degli aumenti significativi della ricrescita di peli e capelli con la dose di 4 mg

I pazienti con alopecia areata che non hanno risposto a baricitinib 2 mg hanno ottenuto degli aumenti significativi della ricrescita di peli e capelli con la dose di 4 mg, secondo i risultati di un’analisi aggregata dei trial clinici di fase III BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2 pubblicati sulla rivista JAMA Dermatology.

«L’alopecia areata è un comune disturbo cutaneo immunomediato caratterizzato da perdita di capelli senza cicatrici che può colpire qualsiasi sito in cui siano presenti peli, causando spesso un notevole disagio emotivo e psicosociale» hanno scritto il primo autore Justin Ko e colleghi del dipartimento di dermatologia alla Stanford University School of Medicine. «Baricitinib, un inibitore orale selettivo della Janus chinasi (JAK) 1/2, è approvato per il trattamento degli adulti con alopecia areata grave ed è in fase avanzata di sviluppo anche per i pazienti pediatrici con malattia grave».

Analisi dei dati aggregati di due trial clinici

I dati aggregati degli studi randomizzati multicentrici di fase III BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, controllati con placebo, hanno coinvolto 1.200 pazienti adulti con alopecia grave che erano stati assegnati a ricevere baricitinib 4 mg, baricitinib 2 mg o placebo e includevano i dati a lungo termine fino alla settimana di estensione 76.

I pazienti nel braccio placebo ritenuti non-responder alla settimana 36, come definito dal raggiungimento di un punteggio SALT (Severity of Alopecia Tool) di almeno 20, sono stati passati al trattamento con baricitinib 2 o 4 mg. I partecipanti in entrambi i bracci di trattamento non hanno subito modifiche della dose fino alla settimana 52, momento in cui 212 dei 340 pazienti (62,4%) nel gruppo da 2 mg che non hanno risposto sono passati alla dose da 4 mg.

Il punteggio SALT medio al basale era di 90,1, con 142 (67%) pazienti classificati come affetti da malattia molto grave con un punteggio SALT compreso tra 95 e 100. Il punteggio medio alla settimana 52 era 69,6.

Raggiunti endpoint clinicamente significativi con l’aumento del dosaggio

Dei pazienti che sono passati dalla dose da 2 mg di baricitinib a quella da 4 mg, alla settimana 76 il 25,9% ha raggiunto un punteggio SALT del cuoio capelluto non superiore a 20, il 38,7% un punteggio non superiore a 50 e il 26,4% un punteggio non superiore a 75%.

Il clinician-reported outcome (ClinRo) per la caduta dei peli delle sopracciglia e delle ciglia ha mostrato un miglioramento di almeno 2 punti rispettivamente nel 19,3% e nel 24,1% del gruppo da 2 mg alla settimana 52. Tra i pazienti che sono passati alla dose da 4 mg alla settimana 52, la percentuale di quanti hanno ottenuto un punteggio ClinRo di 0 o 1 (copertura completa o lacune minime) con un miglioramento di almeno 2 punti è circa raddoppiata, passando al 37,9% per la caduta delle sopracciglia e al 40,9% per la perdita delle ciglia alla settimana 76.

«In questa analisi aggregata degli studi BRAVE-AA1 e BRAVE-AA2, l’aumento della titolazione è risultato efficace nell’aumentare la risposta in termini di ricrescita dei peli del cuoio capelluto, delle sopracciglia e delle ciglia nei pazienti che non avevano ancora raggiunto almeno l’80% di copertura del cuoio capelluto dopo 52 settimane di terapia con baricitinib 2 mg» hanno commentato gli autori. «Il passaggio alla dose di 4 mg ha consentito a un numero maggiore di pazienti di raggiungere endpoint clinicamente significativi nei successivi 6 mesi».

«Questi dati sono importanti da tenere in considerazione quando i medici consigliano i pazienti sulle aspettative di trattamento e sui potenziali benefici dell’aumento della dose» hanno concluso. «In definitiva, alcuni pazienti richiedono una dose di baricitinib, 4 mg per ottenere una risposta ottimale al trattamento, e questi dati aiutano a prendere decisioni informate sulla titolazione nel contesto di mancata risposta a baricitinib 2 mg».

Referenze

Ko JM et al. Clinical Outcomes for Uptitration of Baricitinib Therapy in Patients With Severe Alopecia Areata: A Pooled Analysis of the BRAVE-AA1 and BRAVE-AA2 Trials. JAMA Dermatol. 2023 Aug 9;e232581.

