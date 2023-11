Previsioni meteo 7 novembre 2023: tempo instabile al Nord e al Centro

Le previsioni meteo di oggi, martedì 7 novembre 2023: ancora piogge sulle regioni settentrionali e centrali, tempo più asciutto al Sud Italia

Condizioni meteo ancora instabili sull’Italia in questa prima decade di novembre caratterizzata dal maltempo per il transito di un treno di perturbazioni. Anche nella giornata di oggi avremo cieli coperti e piogge sulle regioni del Nord e del Centro Italia, mentre al meridione il clima sarà più asciutto. Nel corso della settimana avremo alternanza di schiarite e passaggi instabili, con temperature in linea con la media stagionale. Per una fase più stabile ci sarà da attendere infatti ancora qualche giorno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 7 novembre 2023.

Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi su Liguria e Friuli Venezia-Giulia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulla Liguria, anche a carattere di temporale, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con cieli nuvolosi su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Toscana e Lazio, più asciutto con schiarite altrove. Al pomeriggio precipitazioni possibili su tutti i settori, più asciutto sull’Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, localmente anche a carattere di temporale, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Sardegna e settori Peninsulari tirrenici, variabilità asciutta altrove. In serata nessuna variazione con locali piogge sulle stesse zone. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .