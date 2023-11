L’oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 7 novembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Per chi è stato di malumore negli ultimi giorni, entro poche ore sparirà. C’è chi ha tradito e ora se ne pente, o comunque ridimensiona il tutto. Lavoro è in primo piano!

dal 21 aprile al 20 maggio

Cautela negli sforzi. Attenzione se c’è una tassa o una multa da pagare non per colpa tua, comunque attenzione nel fare i conti.

dal 21 maggio al 21 giugno

Dire le cose come stanno è certamente la cosa migliore da fare, ma attenzione a non mancare di diplomazia. Cerca di non far pagare le spese di questa disattenzione generale a chi ti sta attorno.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Potrebbe nascere una discussione per motivi di denaro, tra oggi e domani qualche spesa in più. Oggi non c’è una grande forma fisica.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

I nuovi progetti sono utili e soprattutto da seguire. Questa giornata riesce a dare emozioni.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ un periodo di novità che arrivano col contagocce. In amore se non riparti è solo per paura!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Una piccola ansia da debellare. Per l’amore potrebbe esserci qualche intoppo.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata positiva, un problema può risolversi. Puoi superare gli ostacoli o gli attriti con le persone nel tuo ambiente di lavoro, riscatto in vista. In amore non pensare al passato.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ormai puoi davvero dimenticare un passato burrascoso e che ti ha fatto tanto soffrire. Contatti fortunati. Aiuta il sonno con tisane naturali.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

In questo periodo, grazie a tagli netti e a cambiamenti radicali, devi guardare al futuro con ottimismo. Riceverai complimenti, cambiamenti di lavoro desiderati o sperati.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Situazione interessante per tutti quelli che vogliono accettare nuove sfide. Può arrivare una opportunità nuova.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ti senti pieno di energie. Occasioni, perché sei stato proprio tu a cercare nuovi orizzonti ed opportunità di crescita nel lavoro. Amore in recupero.